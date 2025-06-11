https://ria.ru/20250611/putin-2022381014.html
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК - РИА Новости, 11.06.2025
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК
Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ, заявил президент... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:52:00+03:00
2025-06-11T21:52:00+03:00
2025-06-11T21:52:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Срок её исполнения – это период с 2027 по 2036 год. На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для наших Вооружённых сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах", - отметил Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК
Путин: программа вооружений станет ориентиром развития всей военной организации