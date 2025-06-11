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Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК - РИА Новости, 11.06.2025
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21:52 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/putin-2022381014.html
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК - РИА Новости, 11.06.2025
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК
Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ, заявил президент... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:52:00+03:00
2025-06-11T21:52:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Срок её исполнения – это период с 2027 по 2036 год. На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для наших Вооружённых сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах", - отметил Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин назвал программу вооружений ориентиром развития для всего ВПК

Путин: программа вооружений станет ориентиром развития всей военной организации

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Срок её исполнения – это период с 2027 по 2036 год. На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для наших Вооружённых сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах", - отметил Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
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