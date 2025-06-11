https://ria.ru/20250611/putin-2022380305.html

Путин поручил учесть производство гражданской продукции на заводах ОПК

Путин поручил учесть производство гражданской продукции на заводах ОПК - РИА Новости, 11.06.2025

Путин поручил учесть производство гражданской продукции на заводах ОПК

Президент России Владимир Путин поручил выстраивать продуманную кадровую политику в сфере ОПК и заранее учитывать возможность производства гражданской продукции РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:45:00+03:00

2025-06-11T21:45:00+03:00

2025-06-11T21:45:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выстраивать продуманную кадровую политику в сфере ОПК и заранее учитывать возможность производства гражданской продукции на оборонных предприятиях. Путин на специальном совещании по госпрограмме вооружений подчеркнул, что за последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объёмы производства. "Нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны – видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции", - сказал президент. Путин отметил, что в настоящее время в этой сфере ситуация находится на нужных параметрах, с учетом текущих потребностей Вооруженных сил, но, как подчеркнул глава государства, России совершенно необходимо выстраивать планы на будущее по производству гражданской продукции на предприятиях ОПК. "Имею в виду конкретные планы по диверсификации производств, о которых мы не раз говорили. Опыт работы в этой области – достаточный", - добавил он.

https://ria.ru/20250609/fsb-2021721853.html

https://ria.ru/20250523/putin-2018748923.html

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технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)