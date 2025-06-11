https://ria.ru/20250611/putin-2022379886.html

Путин призвал развивать ВМФ в соответствии с новой госпрограммой вооружений

Путин призвал развивать ВМФ в соответствии с новой госпрограммой вооружений - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал развивать ВМФ в соответствии с новой госпрограммой вооружений

Новая государственная программа вооружений должна стать инструментом реализации стратегии развития военно-морского флота России до 2050 года, заявил президент... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:39:00+03:00

2025-06-11T21:39:00+03:00

2025-06-11T21:39:00+03:00

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

вмф рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая государственная программа вооружений должна стать инструментом реализации стратегии развития военно-морского флота России до 2050 года, заявил президент России Владимир Путин. "Новая госпрограмма вооружений должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утвержденной стратегии развития военно-морского флота на период до 2050 года", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721356.html

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2025

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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вмф рф, вооруженные силы украины