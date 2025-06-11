https://ria.ru/20250611/putin-2022379258.html

Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин

Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025

Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин

Новая госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:31:00+03:00

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2025-06-11T21:31:00+03:00

россия

владимир путин

общество

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин. "Разумеется, она должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов организации ОПК", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022375267.html

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россия, владимир путин, общество, безопасность