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Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин
Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин
Новая госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:31:00+03:00
2025-06-11T21:31:00+03:00
2025-06-11T21:31:00+03:00
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новая госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин. "Разумеется, она должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов организации ОПК", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.
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россия, владимир путин, общество, безопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, Безопасность
Госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для ОПК, заявил Путин
Путин: новая госпрограмма вооружений должна задавать ориентиры для создания ОПК