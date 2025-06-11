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Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения
Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения
Президент РФ Владимир Путин поручил в новой госпрограмме вооружений уделить внимание экспортному потенциалу вооружения РФ, особенно образцов, которые прошли... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:30:00+03:00
2025-06-11T21:30:00+03:00
2025-06-11T21:30:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
экспорт
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в новой госпрограмме вооружений уделить внимание экспортному потенциалу вооружения РФ, особенно образцов, которые прошли испытания в бою. "Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности, и подтвердили свою надёжность и эффективность. При этом, что важно для покупателей, они конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание. Важно только обслуживание наладить должным образом и соответствующими параметрами, тоже ценностными", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.
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россия, владимир путин, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), экспорт
Россия, Владимир Путин, Экономика, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Экспорт
Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения
Путин поручил новой госпрограмме учесть экспортный потенциал вооружения