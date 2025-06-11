https://ria.ru/20250611/putin-2022379137.html

Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения

Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения - РИА Новости, 11.06.2025

Путин поручил учесть экспортный потенциал вооружения

Президент РФ Владимир Путин поручил в новой госпрограмме вооружений уделить внимание экспортному потенциалу вооружения РФ, особенно образцов, которые прошли... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:30:00+03:00

2025-06-11T21:30:00+03:00

2025-06-11T21:30:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

экспорт

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в новой госпрограмме вооружений уделить внимание экспортному потенциалу вооружения РФ, особенно образцов, которые прошли испытания в бою. "Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности, и подтвердили свою надёжность и эффективность. При этом, что важно для покупателей, они конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание. Важно только обслуживание наладить должным образом и соответствующими параметрами, тоже ценностными", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

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россия, владимир путин, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), экспорт