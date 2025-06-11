https://ria.ru/20250611/putin-2022378722.html

Россия вовремя приняла нужные шаги по развитию ОПК, заявил Путин

Россия вовремя приняла нужные шаги по развитию ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025

Россия вовремя приняла нужные шаги по развитию ОПК, заявил Путин

Россия около 10 лет назад своевременно приняла нужные шаги, чтобы сейчас находиться на необходимом уровне развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК),... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:27:00+03:00

2025-06-11T21:27:00+03:00

2025-06-11T21:27:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия около 10 лет назад своевременно приняла нужные шаги, чтобы сейчас находиться на необходимом уровне развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы своевременно… лет 10 назад … 8-й, 9-й, 10-е годы, были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Средства специально выделены именно на эти цели - на развитие оборонно-промышленного комплекса прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужные нам объемы вооружений и техники", - сказал Путин на совещание по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022377337.html

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безопасность, россия, владимир путин, общество