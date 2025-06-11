Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/putin-2022378608.html
Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы
Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы
Средства на базы и аэродромы нужно запланировать в госпрограмме РФ, чтобы новые системы вооружений не ставили "в чистом поле", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:26:00+03:00
2025-06-11T21:26:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022378265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37af04bc1147c9533eeaedf963e07a05.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства на базы и аэродромы нужно запланировать в госпрограмме РФ, чтобы новые системы вооружений не ставили "в чистом поле", заявил президент России Владимир Путин. "Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о средствах на базы и аэродромы
Путин о средствах на базы и аэродромы
2025-06-11T21:26
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022378265_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d29a2285999386e16fce7ec953face89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы

Путин призвал запланировать средства на базы и аэродромы для размещения оружия

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства на базы и аэродромы нужно запланировать в госпрограмме РФ, чтобы новые системы вооружений не ставили "в чистом поле", заявил президент России Владимир Путин.
"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
Израильская лазерная система Iron Beam - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Эффективная защита от дронов". В военном деле совершен прорыв
6 июня, 08:00
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала