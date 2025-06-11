https://ria.ru/20250611/putin-2022378608.html

Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы

Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы

Средства на базы и аэродромы нужно запланировать в госпрограмме РФ, чтобы новые системы вооружений не ставили "в чистом поле", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:26:00+03:00

2025-06-11T21:26:00+03:00

2025-06-11T21:26:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства на базы и аэродромы нужно запланировать в госпрограмме РФ, чтобы новые системы вооружений не ставили "в чистом поле", заявил президент России Владимир Путин. "Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html

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Путин о средствах на базы и аэродромы Путин о средствах на базы и аэродромы 2025-06-11T21:26 true PT0M55S

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безопасность, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)