https://ria.ru/20250611/putin-2022378452.html

В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин

В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025

В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин

В госпрограмме вооружений найдут отражение в том числе и текущие нужды вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:25:00+03:00

2025-06-11T21:25:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В госпрограмме вооружений найдут отражение в том числе и текущие нужды вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что госпрограмма вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ. "Подчеркну, в госпрограмму нужно обязательно в порядке включить достаточные объёмы и номенклатуры вооружений и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022377337.html

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безопасность, россия, владимир путин, общество