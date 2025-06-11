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В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин
В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин
В госпрограмме вооружений найдут отражение в том числе и текущие нужды вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:25:00+03:00
2025-06-11T21:25:00+03:00
2025-06-11T21:25:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В госпрограмме вооружений найдут отражение в том числе и текущие нужды вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что госпрограмма вооружений с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития системы вооружений для всей военной организации РФ. "Подчеркну, в госпрограмму нужно обязательно в порядке включить достаточные объёмы и номенклатуры вооружений и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.
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безопасность, россия, владимир путин, общество
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
В госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды ВС, заявил Путин
Путин: в госпрограмме вооружений найдут отражение текущие нужды вооруженных сил