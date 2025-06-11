https://ria.ru/20250611/putin-2022378117.html

Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий

Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий

России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:23:00+03:00

2025-06-11T21:23:00+03:00

2025-06-11T21:23:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

в мире

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий. Тем более, что число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт. Это отражает объективно процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250608/britanija-2021635000.html

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2025

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технологии, россия, владимир путин, в мире, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)