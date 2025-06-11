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Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения - РИА Новости, 12.06.2025
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21:21 11.06.2025 (обновлено: 07:56 12.06.2025)
https://ria.ru/20250611/putin-2022377779.html
Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения
Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения - РИА Новости, 12.06.2025
Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить базы, арсеналы и аэродромы для новых систем вооружения. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-11T21:21:00+03:00
2025-06-12T07:56:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить базы, арсеналы и аэродромы для новых систем вооружения. "Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250611/putin-2022377615.html
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безопасность, россия, владимир путин, общество
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения

Путин поручил подготовить базы и аэродромы для новых систем вооружения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи
Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить базы, арсеналы и аэродромы для новых систем вооружения.
"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
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