https://ria.ru/20250611/putin-2022377615.html

Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК

Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК

Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год должна быть увязана по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:18:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год должна быть увязана по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, в госпрограмму нужно в обязательном в порядке включить достаточные объёмы и номенклатуры вооружения и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей, а для этого увязать её по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России", - отметил Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022376464.html

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безопасность, россия, владимир путин, общество