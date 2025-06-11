https://ria.ru/20250611/putin-2022377615.html
Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК
Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК
Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год должна быть увязана по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:18:00+03:00
2025-06-11T21:18:00+03:00
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безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная программа вооружений с 2027 по 2036 год должна быть увязана по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, в госпрограмму нужно в обязательном в порядке включить достаточные объёмы и номенклатуры вооружения и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей, а для этого увязать её по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России", - отметил Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250611/putin-2022376464.html
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безопасность, россия, владимир путин, общество
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал увязать госпрограмму вооружений с программой развития ОПК
Путин: госпрограмму вооружений необходимо увязать с программой развития ОПК