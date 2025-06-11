https://ria.ru/20250611/putin-2022377337.html
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений
Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:13:00+03:00
2025-06-11T21:13:00+03:00
2025-06-11T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня же наша задача - сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений
Путин призвал использовать опыт СВО в программе по всему комплексу вооружений