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Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/putin-2022377337.html
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений
Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:13:00+03:00
2025-06-11T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня же наша задача - сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений

Путин призвал использовать опыт СВО в программе по всему комплексу вооружений

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня же наша задача - сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Российское оружие доказало эффективность на СВО, заявил Чемезов
10 июня, 09:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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