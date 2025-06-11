https://ria.ru/20250611/putin-2022377337.html

Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений

Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал учесть опыт СВО в госпрограмме вооружений

Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:13:00+03:00

2025-06-11T21:13:00+03:00

2025-06-11T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опыт СВО и региональных конфликтов должен быть максимально использован в долгосрочной программе по всему комплексу систем и образцов вооружений, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня же наша задача - сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)