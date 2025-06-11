https://ria.ru/20250611/putin-2022376980.html
ОПК кратно увеличили объемы производства за последние годы, заявил Путин
ОПК кратно увеличили объемы производства за последние годы, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
ОПК кратно увеличили объемы производства за последние годы, заявил Путин
Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:13:00+03:00
2025-06-11T21:13:00+03:00
2025-06-11T21:13:00+03:00
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства", - сказал Путин за совещании по вопросам государственной программы вооружений.
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россия, владимир путин, общество, безопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, Безопасность
ОПК кратно увеличили объемы производства за последние годы, заявил Путин
Путин: российские оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства