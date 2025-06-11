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Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений
Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений
Особое внимание в государственной программе вооружений РФ следует уделить ядерной триаде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:05:00+03:00
2025-06-11T21:05:00+03:00
2025-06-11T21:05:00+03:00
россия
владимир путин
ядерное оружие
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Особое внимание в государственной программе вооружений РФ следует уделить ядерной триаде, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, особое внимание (в новой госпрограмме вооружений - ред.) следует уделить ядерной триаде", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.
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россия, владимир путин, ядерное оружие, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений
Путин призвал уделить особое внимание в госпрограмме вооружений ядерной триаде