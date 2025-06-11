https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html

Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений

Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений

Особое внимание в государственной программе вооружений РФ следует уделить ядерной триаде, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:05:00+03:00

2025-06-11T21:05:00+03:00

2025-06-11T21:05:00+03:00

россия

владимир путин

ядерное оружие

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Особое внимание в государственной программе вооружений РФ следует уделить ядерной триаде, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, особое внимание (в новой госпрограмме вооружений - ред.) следует уделить ядерной триаде", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

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2025

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россия, владимир путин, ядерное оружие, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)