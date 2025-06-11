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Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.06.2025
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21:04 11.06.2025 (обновлено: 22:12 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/putin-2022376464.html
Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах
Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.06.2025
Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах
Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, заявил... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:04:00+03:00
2025-06-11T22:12:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.
https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html
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Путин: доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов
Путин: доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов.
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владимир путин, россия, безопасность, общество
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Общество
Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

Путин: доля современного вооружения в ядерных силах составляет 95%

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин призвал уделить ядерной триаде особое внимание в программе вооружений
Вчера, 21:05
 
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