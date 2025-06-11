https://ria.ru/20250611/putin-2022376464.html

Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.06.2025

Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, заявил... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:04:00+03:00

2025-06-11T21:04:00+03:00

2025-06-11T22:12:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022376295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_810dce171efbb069663fb6858e5e20e4.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022376657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов Путин: доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов. 2025-06-11T21:04 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, безопасность, общество