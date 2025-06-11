https://ria.ru/20250611/putin-2022376045.html
Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск
Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск
Президент РФ Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск России и создать задел для их дальнейшего развития. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:01:00+03:00
2025-06-11T21:01:00+03:00
2025-06-11T21:15:00+03:00
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск России и создать задел для их дальнейшего развития."Вместе с тем, доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы РФ
Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск
Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск ВС России