https://ria.ru/20250611/putin-2022376045.html

Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск

Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск

Президент РФ Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск России и создать задел для их дальнейшего развития. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:01:00+03:00

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2025-06-11T21:15:00+03:00

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск России и создать задел для их дальнейшего развития."Вместе с тем, доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

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россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф