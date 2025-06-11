https://ria.ru/20250611/putin-2022375899.html

Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения

Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения - РИА Новости, 11.06.2025

Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения

Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:01:00+03:00

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безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости."Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов"."Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 процентов. Это хороший показатель — по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира"."Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений".

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https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

https://ria.ru/20250531/rossiya-2020049591.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы 2025-06-11T21:01 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф