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Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
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21:01 11.06.2025 (обновлено: 21:52 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/putin-2022375899.html
Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения
Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения
Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:01:00+03:00
2025-06-11T21:52:00+03:00
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости."Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".&quot;Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 процентов. Это хороший показатель — по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира&quot;.&quot;Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений&quot;.
https://ria.ru/20250525/konkurenty-2018906299.html
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Ольга Тузова
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Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы
Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы
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Путин: доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов
Путин: доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95 процентов.
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PT0M27S
Путин о средствах на базы и аэродромы
Путин о средствах на базы и аэродромы
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ

Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости.
  • Срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 год.
  • Она затронет весь комплекс вооружений.
  • Новая госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов ОПК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
25 мая, 08:00
  • Госпрограмму нужно увязать по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса.
«
"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
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30 мая, 10:46
  • В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.
  • Особое внимание следует уделить ядерной триаде.
  • Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России.
«

"Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 процентов. Это хороший показатель — по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы.
  • России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет.
«

"Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Важно нарастить боевые возможности Сухопутных войск.
  • Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы.
  • Требуется предусмотреть комплекс системных мер по созданию, модернизации и ремонту авиатехники.
  • Важно повышать экспортный потенциал российского вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания в реальных боевых действиях.
  • Новая госпрограмма должна стать инструментом реализации стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года.
  • Нужно также выстраивать продуманную кадровую политику и заранее учитывать возможность производства гражданской продукции на оборонных предприятиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Россия добилась своего
31 мая, 08:00
 
БезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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