Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости.
- Срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 год.
- Она затронет весь комплекс вооружений.
- Новая госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов ОПК.
- Госпрограмму нужно увязать по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса.
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"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".
- В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.
- Особое внимание следует уделить ядерной триаде.
- Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России.
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"Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 процентов. Это хороший показатель — по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира".
- Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы.
- России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет.
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"Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений".
- Важно нарастить боевые возможности Сухопутных войск.
- Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы.
- Требуется предусмотреть комплекс системных мер по созданию, модернизации и ремонту авиатехники.
- Важно повышать экспортный потенциал российского вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания в реальных боевых действиях.
- Новая госпрограмма должна стать инструментом реализации стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года.
- Нужно также выстраивать продуманную кадровую политику и заранее учитывать возможность производства гражданской продукции на оборонных предприятиях.
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