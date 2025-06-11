https://ria.ru/20250611/putin-2022375813.html

Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин

Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025

Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин

Ядерная триада останется гарантом обеспечения суверенитета России, она играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:01:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ядерная триада останется гарантом обеспечения суверенитета России, она играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание надо уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022376045.html

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россия, владимир путин, общество, безопасность