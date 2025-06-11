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Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин
Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин
Ядерная триада останется гарантом обеспечения суверенитета России, она играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:01:00+03:00
2025-06-11T21:01:00+03:00
2025-06-11T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ядерная триада останется гарантом обеспечения суверенитета России, она играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание надо уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
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россия, владимир путин, общество, безопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, Безопасность
Ядерная триада остается гарантом суверенитета, заявил Путин
Путин: ядерная триада остается гарантом суверенитета России