https://ria.ru/20250611/putin-2022375358.html

Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения

Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения - РИА Новости, 11.06.2025

Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения

Акцент в новой госпрограмме вооружений должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:59:00+03:00

2025-06-11T20:59:00+03:00

2025-06-11T21:10:00+03:00

владимир путин

новое оружие россии

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акцент в новой госпрограмме вооружений должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)