https://ria.ru/20250611/putin-2022375358.html
Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения
Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения
Акцент в новой госпрограмме вооружений должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:59:00+03:00
2025-06-11T20:59:00+03:00
2025-06-11T21:10:00+03:00
владимир путин
новое оружие россии
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Акцент в новой госпрограмме вооружений должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
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владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Новое оружие России, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал сосредоточиться на создании современных систем вооружения
Путин призвал в госпрограмме сделать акцент на создании современного вооружения