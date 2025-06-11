https://ria.ru/20250611/putin-2022375156.html

Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО

Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО - РИА Новости, 11.06.2025

Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО

Меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач СВО реализуются в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:58:00+03:00

2025-06-11T20:58:00+03:00

2025-06-11T21:02:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач СВО реализуются в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин."В апреле этого (2025 - ред.) года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

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владимир путин, россия, вооруженные силы рф