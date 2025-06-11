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Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО
Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО - РИА Новости, 11.06.2025
Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО
Меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач СВО реализуются в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:58:00+03:00
2025-06-11T20:58:00+03:00
2025-06-11T21:02:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач СВО реализуются в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин."В апреле этого (2025 - ред.) года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для СВО
Путин заявил, что объемы поставок оружия для СВО наращиваются в кратчайшие сроки