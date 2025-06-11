https://ria.ru/20250611/putin-2022374805.html

Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений

Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений - РИА Новости, 11.06.2025

Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений

Президент РФ Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружений предложил проанализировать ее ключевые параметры. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:56:00+03:00

2025-06-11T20:56:00+03:00

2025-06-11T21:03:00+03:00

владимир путин

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружений предложил проанализировать ее ключевые параметры."Сегодня начнем серию традиционных специальных рабочих совещаний, в ходе которых проанализируем ключевые параметры очередной государственной программы вооружений", - сказал глава государства в ходе совещания.

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)