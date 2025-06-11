https://ria.ru/20250611/putin-2022374805.html
Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений
Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений - РИА Новости, 11.06.2025
Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений
Президент РФ Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружений предложил проанализировать ее ключевые параметры. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:56:00+03:00
2025-06-11T20:56:00+03:00
2025-06-11T21:03:00+03:00
владимир путин
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружений предложил проанализировать ее ключевые параметры."Сегодня начнем серию традиционных специальных рабочих совещаний, в ходе которых проанализируем ключевые параметры очередной государственной программы вооружений", - сказал глава государства в ходе совещания.
https://ria.ru/20250610/chemezov-2021936893.html
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владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин предложил проанализировать ключевые параметры программы вооружений
Путин предложил проанализировать ключевые параметры госпрограммы вооружений