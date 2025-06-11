Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/putin-2022289693.html
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:53:00+03:00
2025-06-11T20:53:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022238553_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2b9e7b6df4f10d2aa5c353e12e817a7.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
2025-06-11T20:53
true
PT9M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022238553_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_90bcd4fe489568751c2495f2287f8c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения.
2025-06-11T20:53
true
PT9M09S

Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала