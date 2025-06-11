https://ria.ru/20250611/putin-2022289693.html
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения - РИА Новости, 11.06.2025
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:53:00+03:00
2025-06-11T20:53:00+03:00
2025-06-11T20:53:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения.
2025-06-11T20:53
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PT9M09S
Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам государственной программы вооружения.