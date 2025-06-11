https://ria.ru/20250611/putin-2022216461.html
Путин проведет встречу с участниками программы "Время героев"
Путин проведет встречу с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 11.06.2025
Путин проведет встречу с участниками программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России встретится с участниками программы "Время героев", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:43:00+03:00
2025-06-11T12:43:00+03:00
2025-06-11T13:30:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
программа "время героев"
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России встретится с участниками программы "Время героев", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент также встретится с участниками программы "Время героев". Тоже будет такой большой, субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день.Он также подчеркнул, что завтра президента ожидает достаточно "насыщенный рабочий день".Ранее президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019031063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, программа "время героев"
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, Программа "Время героев"
Путин проведет встречу с участниками программы "Время героев"
Песков: Путин 12 июня встретится с участниками программы "Время героев"