https://ria.ru/20250611/putin-2022190150.html
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования - РИА Новости, 11.06.2025
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования
Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:07:00+03:00
2025-06-11T11:07:00+03:00
2025-06-11T11:16:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в области образования.Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля."Поддерживаем стремление стран глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество", - заявил президент.Российский лидер пожелал участникам форума плодотворной работы, интересных встреч и тёплого общения в гостеприимной Казани.
https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190749.html
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
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владимир путин, россия
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования
Путин: РФ рассчитывает на сотрудничество со странами глобального Востока и Юга