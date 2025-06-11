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Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования - РИА Новости, 11.06.2025
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11:07 11.06.2025 (обновлено: 11:16 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/putin-2022190150.html
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования - РИА Новости, 11.06.2025
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования
Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:07:00+03:00
2025-06-11T11:16:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в области образования.Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля."Поддерживаем стремление стран глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество", - заявил президент.Российский лидер пожелал участникам форума плодотворной работы, интересных встреч и тёплого общения в гостеприимной Казани.
https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190749.html
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о планах России по сотрудничеству в области образования

Путин: РФ рассчитывает на сотрудничество со странами глобального Востока и Юга

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" заявил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в области образования.
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Поддерживаем стремление стран глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество", - заявил президент.
Российский лидер пожелал участникам форума плодотворной работы, интересных встреч и тёплого общения в гостеприимной Казани.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин
11:10
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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