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Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира - РИА Новости, 11.06.2025
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11:06 11.06.2025 (обновлено: 14:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/putin-2022189639.html
Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира
Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира - РИА Новости, 11.06.2025
Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира
Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:06:00+03:00
2025-06-11T14:29:00+03:00
в мире
владимир путин
россия
восток
снг
общество
казань
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин."Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира", — сказал он в видеообращении к участникам III Международного форума министров образования "Формируя будущее".Другие заявления российского лидера:"От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации".Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 11-12 июня. В нем примут участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.Участники форума обсудят:
https://rsport.ria.ru/20250609/putin-2021802396.html
https://ria.ru/20250605/yazyk-2021115942.html
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
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в мире, владимир путин, россия, восток, снг, общество, казань
В мире, Владимир Путин, Россия, Восток, СНГ, Общество, Казань
Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира

Путин назвал доступ к знаниям одним из главных факторов справедливого мира

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин.
"Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира", — сказал он в видеообращении к участникам III Международного форума министров образования "Формируя будущее".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Путин высказался о ситуации с "поборами" в детских спортивных школах
9 июня, 14:55
Другие заявления российского лидера:
  • Россия рассчитывает на сотрудничество с Глобальным Востоком и Югом в сфере образования;
  • оно должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций;
  • достойный уровень образования и его доступность — ключевое условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире;
  • в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов:
«
"От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни;
  • Путин предложил сообща искать ответы на вызовы, с которыми сталкиваются системы образования.
Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 11-12 июня. В нем примут участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Участники форума обсудят:
  • глобальные тенденции и вызовы в образовании;
  • цифровую трансформацию и инновации;
  • роль ИИ и онлайн-обучения;
  • инклюзивное образование;
  • роль педагога и качество образования;
  • пути развития национальных систем образования;
  • международное сотрудничество.
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