https://ria.ru/20250611/putin-2022189639.html

Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира

Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира - РИА Новости, 11.06.2025

Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира

Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:06:00+03:00

2025-06-11T11:06:00+03:00

2025-06-11T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин."Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира", — сказал он в видеообращении к участникам III Международного форума министров образования "Формируя будущее".Другие заявления российского лидера:"От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации".Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 11-12 июня. В нем примут участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.Участники форума обсудят:

https://rsport.ria.ru/20250609/putin-2021802396.html

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021115942.html

россия

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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее" Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее» 2025-06-11T11:06 true PT3M44S

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в мире, владимир путин, россия, восток, снг, общество, казань