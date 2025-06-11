Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира
Путин назвал доступ к знаниям одним из главных факторов справедливого мира
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин.
"Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира", — сказал он в видеообращении к участникам III Международного форума министров образования "Формируя будущее".
Другие заявления российского лидера:
- Россия рассчитывает на сотрудничество с Глобальным Востоком и Югом в сфере образования;
- оно должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций;
- достойный уровень образования и его доступность — ключевое условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире;
- в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов:
«
"От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации".
- школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни;
- Путин предложил сообща искать ответы на вызовы, с которыми сталкиваются системы образования.
Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 11-12 июня. В нем примут участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Участники форума обсудят:
- глобальные тенденции и вызовы в образовании;
- цифровую трансформацию и инновации;
- роль ИИ и онлайн-обучения;
- инклюзивное образование;
- роль педагога и качество образования;
- пути развития национальных систем образования;
- международное сотрудничество.