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Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг ПСБ - РИА Новости, 11.06.2025
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12:51 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/psb-2022219666.html
Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг ПСБ
Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг ПСБ - РИА Новости, 11.06.2025
Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг ПСБ
ПСБ получил повышенный ESG-рейтинг Национального Рейтингового Агентства (НРА) на уровне "A.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:51:00+03:00
2025-06-11T12:51:00+03:00
россия
национальное рейтинговое агентство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ПСБ получил повышенный ESG-рейтинг Национального Рейтингового Агентства (НРА) на уровне "A.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность и уровень качества соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба кредитной организации. Самую высокую оценку экспертов ПСБ получил по компоненте S (social, общество) благодаря высокому уровню социальных инвестиций банка в регионах присутствия, в том числе в новых субъектах РФ, реализацию благотворительных и волонтерских мероприятий, вклад в повышение финансовой грамотности населения, социальную поддержку сотрудников банка и членов их семей. Также НРА отметило высокий уровень организации системы корпоративного управления по "G-компоненте" (governance, корпоративное управление) и проработанную стратегию устойчивого развития. Компонента Е (environmental, окружающая среда) оценена на достаточном уровне благодаря росту вложений в мероприятия в сфере экологии и продолжающейся разработке политик в отношении изменения климата, атмосферного загрязнения и в сфере управления рисками, связанными с окружающей средой. "Для нас успех деятельности ПСБ измеряется не только высокими бизнес-результатами, но и вкладом в достижение национальных целей развития России. Вопросы социальной ответственности и устойчивого развития всегда были и остаются в числе наших приоритетов. Мы вносим реальный вклад в повышение качества жизни населения — развиваем территории, заботимся об экологии и обществе, развиваем массовый спорт, поддерживаем семьи с детьми, заботимся о ветеранах. Независимая внешняя оценка подтверждает эффективность нашей работы в этом направлении", — сказал вице-президент - директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц.
https://ria.ru/20250605/psb-2021157774.html
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россия, национальное рейтинговое агентство
Россия, Национальное рейтинговое агентство
Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг ПСБ

Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг ПСБ до уровня "А.esg"

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ПСБ получил повышенный ESG-рейтинг Национального Рейтингового Агентства (НРА) на уровне "A.esg" за высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность и уровень качества соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Самую высокую оценку экспертов ПСБ получил по компоненте S (social, общество) благодаря высокому уровню социальных инвестиций банка в регионах присутствия, в том числе в новых субъектах РФ, реализацию благотворительных и волонтерских мероприятий, вклад в повышение финансовой грамотности населения, социальную поддержку сотрудников банка и членов их семей.
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Также НРА отметило высокий уровень организации системы корпоративного управления по "G-компоненте" (governance, корпоративное управление) и проработанную стратегию устойчивого развития.
Компонента Е (environmental, окружающая среда) оценена на достаточном уровне благодаря росту вложений в мероприятия в сфере экологии и продолжающейся разработке политик в отношении изменения климата, атмосферного загрязнения и в сфере управления рисками, связанными с окружающей средой.
"Для нас успех деятельности ПСБ измеряется не только высокими бизнес-результатами, но и вкладом в достижение национальных целей развития России. Вопросы социальной ответственности и устойчивого развития всегда были и остаются в числе наших приоритетов. Мы вносим реальный вклад в повышение качества жизни населения — развиваем территории, заботимся об экологии и обществе, развиваем массовый спорт, поддерживаем семьи с детьми, заботимся о ветеранах. Независимая внешняя оценка подтверждает эффективность нашей работы в этом направлении", — сказал вице-президент - директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц.
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РоссияНациональное рейтинговое агентство
 
 
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