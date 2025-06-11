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Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне
Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне - РИА Новости, 11.06.2025
Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне
Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:09:00+03:00
2025-06-11T16:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне 14 июня, сообщают организаторы акций. Как говорится в заявлении на сайте мероприятия, протесты, в которых должны принять участие более 200 групп гражданских активистов, пройдут в более в чем 1 500 городах во всех штатах. "No Kings - это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней судов до общественных парков - мы действуем, чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит настоящая демократия", - говорится на сайте. Парад, который пройдёт в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолёты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Мероприятие совпадает с 79-м днём рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне
Противники Трампа планируют провести демонстрации в день парада в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне 14 июня, сообщают организаторы акций.
Как говорится в заявлении на сайте мероприятия, протесты, в которых должны принять участие более 200 групп гражданских активистов, пройдут в более в чем 1 500 городах во всех штатах.
"No Kings - это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней судов до общественных парков - мы действуем, чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит настоящая демократия", - говорится на сайте.
Парад, который пройдёт в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолёты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком.
Мероприятие совпадает с 79-м днём рождения Трампа
. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.