https://ria.ru/20250611/protivniki-2022286244.html

Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне

Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне - РИА Новости, 11.06.2025

Противники Трампа намерены провести демонстрации в день парада в Вашингтоне

Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:09:00+03:00

2025-06-11T16:09:00+03:00

2025-06-11T16:09:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне 14 июня, сообщают организаторы акций. Как говорится в заявлении на сайте мероприятия, протесты, в которых должны принять участие более 200 групп гражданских активистов, пройдут в более в чем 1 500 городах во всех штатах. "No Kings - это общенациональный день неповиновения. От городских кварталов до маленьких городков, от ступеней судов до общественных парков - мы действуем, чтобы отвергнуть авторитаризм и показать миру, как выглядит настоящая демократия", - говорится на сайте. Парад, который пройдёт в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолёты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Мероприятие совпадает с 79-м днём рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии