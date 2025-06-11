В Нью-Йорке во время акции протеста задержали более 80 человек

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала более 80 человек во время масштабной акции протеста в Нижнем Манхэттене против депортационных рейдов, проводимых Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции. "Более 80 человек были арестованы во время масштабной акции против ICE, прошедшей во вторник в Нижнем Манхэттене и переросшей в хаос: протестующие с плакатами и криками заполонили улицы, вступали в стычки с полицией и бросали в офицеров различные предметы", - говорится в сообщении. Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики Трампа собрались несколько сотен человек, пока обходится без задержаний. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала более 80 человек во время масштабной акции протеста в Нижнем Манхэттене против депортационных рейдов, проводимых Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.
"Более 80 человек были арестованы во время масштабной акции против ICE, прошедшей во вторник в Нижнем Манхэттене и переросшей в хаос: протестующие с плакатами и криками заполонили улицы, вступали в стычки с полицией и бросали в офицеров различные предметы", - говорится в сообщении.
Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики Трампа собрались несколько сотен человек, пока обходится без задержаний.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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