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В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов

В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов - РИА Новости, 11.06.2025

В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, потому что она усилила РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:16:00+03:00

2025-06-11T13:16:00+03:00

2025-06-11T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, потому что она усилила бы хаос в городе, заявила в интервью пресс-секретарь Ньюсома Диана Крофтс-Пелайо. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил в интервью телеканалу Fox News, что предлагал Ньюсому помощь в урегулировании обстановки в городе, однако тот отказался от нее. Как уточняет газета Miami Herald, речь шла об отправке в Калифорнию гвардии Флориды. "С учетом того, что гвардия изначально не была нужна, мы отклонили попытку губернатора Десантиса усугубить и без того хаотичную ситуацию, которую и так ухудшил лидер его партии (президент США Дональд Трамп - ред.)", - сообщила пресс-секретарь губернатора Калифорнии изданию. Ранее Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса администрацией Трампа, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

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Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики 2025-06-11T13:16 true PT4M04S

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Ольга Фомченкова

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