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В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов - РИА Новости, 11.06.2025
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13:16 11.06.2025 (обновлено: 13:36 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/protesty-2022226747.html
В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов
В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов - РИА Новости, 11.06.2025
В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, потому что она усилила РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:16:00+03:00
2025-06-11T13:36:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
флорида
гэвин ньюсом
рон десантис
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, потому что она усилила бы хаос в городе, заявила в интервью пресс-секретарь Ньюсома Диана Крофтс-Пелайо. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил в интервью телеканалу Fox News, что предлагал Ньюсому помощь в урегулировании обстановки в городе, однако тот отказался от нее. Как уточняет газета Miami Herald, речь шла об отправке в Калифорнию гвардии Флориды. "С учетом того, что гвардия изначально не была нужна, мы отклонили попытку губернатора Десантиса усугубить и без того хаотичную ситуацию, которую и так ухудшил лидер его партии (президент США Дональд Трамп - ред.)", - сообщила пресс-секретарь губернатора Калифорнии изданию. Ранее Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса администрацией Трампа, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лос-анджелес, калифорния, флорида, гэвин ньюсом, рон десантис, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Флорида, Гэвин Ньюсом, Рон Десантис, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В Калифорнии объяснили отказ от помощи Флориды в прекращении протестов

Miami Herald: Ньюсом отказался от помощи, чтобы не усугубить хаос с протестами

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался принять помощь от штата Флорида в прекращении протестов в Лос-Анджелесе, потому что она усилила бы хаос в городе, заявила в интервью пресс-секретарь Ньюсома Диана Крофтс-Пелайо.
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил в интервью телеканалу Fox News, что предлагал Ньюсому помощь в урегулировании обстановки в городе, однако тот отказался от нее. Как уточняет газета Miami Herald, речь шла об отправке в Калифорнию гвардии Флориды.
"С учетом того, что гвардия изначально не была нужна, мы отклонили попытку губернатора Десантиса усугубить и без того хаотичную ситуацию, которую и так ухудшил лидер его партии (президент США Дональд Трамп - ред.)", - сообщила пресс-секретарь губернатора Калифорнии изданию.
Ранее Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса администрацией Трампа, обвинив федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияФлоридаГэвин НьюсомРон ДесантисДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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