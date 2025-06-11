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Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025
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08:39 11.06.2025 (обновлено: 12:53 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/protesty-2022165021.html
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:39:00+03:00
2025-06-11T12:53:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 22.00 (08.00 мск), в центре города уже два часа действует комендантский час. Тем не менее, на улицах по-прежнему много автомобилей, зевак и бомжей. Протестующие же разбились на немногочисленные группы буквально по пять-десять человек и продолжают маршировать по городу. Полиция также существенно усилила свое присутствие в центре города. Центральные части перекрыты, в небе кружат вертолеты. Изредка раздаются звуки взрывов, однако причина неясна. В отличие от погромов накануне, обстановка стала в разы спокойнее - вероятно, из-за комендантского часа.
https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html
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353
60
353
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Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков
Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков.
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Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
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в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес, сша, калифорния
В мире, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес, США, Калифорния
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе

На улицах Лос-Анджелеса после ввода комендантского часа остались бомжи и зеваки

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 22.00 (08.00 мск), в центре города уже два часа действует комендантский час. Тем не менее, на улицах по-прежнему много автомобилей, зевак и бомжей.
Протестующие же разбились на немногочисленные группы буквально по пять-десять человек и продолжают маршировать по городу.
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Полиция также существенно усилила свое присутствие в центре города. Центральные части перекрыты, в небе кружат вертолеты.
Изредка раздаются звуки взрывов, однако причина неясна.
В отличие от погромов накануне, обстановка стала в разы спокойнее - вероятно, из-за комендантского часа.
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