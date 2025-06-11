https://ria.ru/20250611/protesty-2022165021.html

Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе

Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025

Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе

Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:39:00+03:00

2025-06-11T08:39:00+03:00

2025-06-11T12:53:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 22.00 (08.00 мск), в центре города уже два часа действует комендантский час. Тем не менее, на улицах по-прежнему много автомобилей, зевак и бомжей. Протестующие же разбились на немногочисленные группы буквально по пять-десять человек и продолжают маршировать по городу. Полиция также существенно усилила свое присутствие в центре города. Центральные части перекрыты, в небе кружат вертолеты. Изредка раздаются звуки взрывов, однако причина неясна. В отличие от погромов накануне, обстановка стала в разы спокойнее - вероятно, из-за комендантского часа.

https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html

https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html

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Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков. 2025-06-11T08:39 true PT1M07S

Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе 2025-06-11T08:39 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес, сша, калифорния