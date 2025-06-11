https://ria.ru/20250611/protesty-2022165021.html
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:39:00+03:00
2025-06-11T08:39:00+03:00
2025-06-11T12:53:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 22.00 (08.00 мск), в центре города уже два часа действует комендантский час. Тем не менее, на улицах по-прежнему много автомобилей, зевак и бомжей. Протестующие же разбились на немногочисленные группы буквально по пять-десять человек и продолжают маршировать по городу. Полиция также существенно усилила свое присутствие в центре города. Центральные части перекрыты, в небе кружат вертолеты. Изредка раздаются звуки взрывов, однако причина неясна. В отличие от погромов накануне, обстановка стала в разы спокойнее - вероятно, из-за комендантского часа.
https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html
https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков
Комендантский час в Лос-Анджелесе на фоне беспорядков.
2025-06-11T08:39
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PT1M07S
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Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
Столкновения протестующих с полицейскими в Лос-Анджелесе
2025-06-11T08:39
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PT1M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес, сша, калифорния
В мире, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес, США, Калифорния
Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе
На улицах Лос-Анджелеса после ввода комендантского часа остались бомжи и зеваки
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Комендантский час распугал протестующих в Лос-Анджелесе, на улицах города остались бомжи, зеваки и случайные прохожие - их полиция не задерживает, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 22.00 (08.00 мск), в центре города уже два часа действует комендантский час. Тем не менее, на улицах по-прежнему много автомобилей, зевак и бомжей.
Протестующие же разбились на немногочисленные группы буквально по пять-десять человек и продолжают маршировать по городу.
Полиция также существенно усилила свое присутствие в центре города. Центральные части перекрыты, в небе кружат вертолеты.
Изредка раздаются звуки взрывов, однако причина неясна.
В отличие от погромов накануне, обстановка стала в разы спокойнее - вероятно, из-за комендантского часа.