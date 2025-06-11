https://ria.ru/20250611/protesty-2022155585.html

СМИ: в ходе протестов в Лос-Анджелесе задержали по меньшей мере 378 человек

СМИ: в ходе протестов в Лос-Анджелесе задержали по меньшей мере 378 человек - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: в ходе протестов в Лос-Анджелесе задержали по меньшей мере 378 человек

Число задержаний за участие в беспорядках в Лос-Анджелесе значительно возросло за последние несколько дней, по меньшей мере 378 человек были задержаны в ходе... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:12:00+03:00

2025-06-11T06:12:00+03:00

2025-06-11T06:12:00+03:00

в мире

лос-анджелес

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число задержаний за участие в беспорядках в Лос-Анджелесе значительно возросло за последние несколько дней, по меньшей мере 378 человек были задержаны в ходе протестов за четыре дня, из них почти 200 - за последние сутки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу полиции города Джима Макдоннелла. "По меньшей мере 378 человек, включая почти 200 человек за сегодняшний день, были задержаны за последние четыре дня", - говорится в сообщении. По данным телеканала, во вторник власти задержали 197 человек. Отмечается, что в субботу были задержаны 27 человек, в воскресенье - 40, а в понедельник - 114 человек. "Начиная с субботы, мы наблюдаем тревожную эскалацию и незаконное опасное поведение... Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено", - приводит телеканал слова Макдоннелла. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html

https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии