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СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
"Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:16:00+03:00
2025-06-11T05:16:00+03:00
2025-06-11T05:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней операции, сообщает издание Washington Post со ссылкой на финансового директора Пентагона Брин Вуллакотт Макдоннелл. "Ожидается, что военный ответ администрации Трампа на беспорядки в Лос-Анджелесе обойдется в 134 миллиона долларов за 60 дней операции", - говорится в сообщении. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
WP: военный ответ Трампа на протесты в Лос-Анджелесе обойдётся в $134 миллиона