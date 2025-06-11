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СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025
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05:16 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
"Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:16:00+03:00
2025-06-11T05:16:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
дональд трамп
министерство обороны сша
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней операции, сообщает издание Washington Post со ссылкой на финансового директора Пентагона Брин Вуллакотт Макдоннелл. "Ожидается, что военный ответ администрации Трампа на беспорядки в Лос-Анджелесе обойдется в 134 миллиона долларов за 60 дней операции", - говорится в сообщении. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250611/tramp-2022141751.html
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, министерство обороны сша, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Протесты в Калифорнии
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе

WP: военный ответ Трампа на протесты в Лос-Анджелесе обойдётся в $134 миллиона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней операции, сообщает издание Washington Post со ссылкой на финансового директора Пентагона Брин Вуллакотт Макдоннелл.
"Ожидается, что военный ответ администрации Трампа на беспорядки в Лос-Анджелесе обойдется в 134 миллиона долларов за 60 дней операции", - говорится в сообщении.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла
00:06
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей
02:52
 
В миреСШАЛос-АнджелесДональд ТрампМинистерство обороны СШАПротесты в Калифорнии
 
 
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