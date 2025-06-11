https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html

СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе

СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе

"Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:16:00+03:00

2025-06-11T05:16:00+03:00

2025-06-11T05:16:00+03:00

в мире

сша

лос-анджелес

дональд трамп

министерство обороны сша

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Военный ответ" администрации президента США Дональда Трампа на протесты в Лос-Анджелесе, как ожидается, обойдётся стране в 134 миллиона долларов за 60 дней операции, сообщает издание Washington Post со ссылкой на финансового директора Пентагона Брин Вуллакотт Макдоннелл. "Ожидается, что военный ответ администрации Трампа на беспорядки в Лос-Анджелесе обойдется в 134 миллиона долларов за 60 дней операции", - говорится в сообщении. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022141751.html

https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, министерство обороны сша, протесты в калифорнии