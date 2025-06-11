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Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей - РИА Новости, 11.06.2025
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02:52 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей - РИА Новости, 11.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США пошли маршем по улицам города, блокируя движение транспорта, полиция пока не вмешивается,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:52:00+03:00
2025-06-11T02:52:00+03:00
протесты в калифорнии
в мире
лос-анджелес
калифорния
сша
гэвин ньюсом
дональд трамп
пит хегсет
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США пошли маршем по улицам города, блокируя движение транспорта, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 16.30 местного времени (02.30 мск), протестующие, ранее бастовавшие возле правительственных учреждений, пошли маршем по центру города. Пока что шествие проходит мирно, присутствующие по месту следования активистов силовики не вмешиваются. Корреспондент агентства также застал случаи вандализма - некоторые протестующие, шагая по городу, оставляют после себя граффити. Многие из проезжающих водителей машин сигналят в знак поддержки протестующим. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2022139467.html
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протесты в калифорнии, в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, гэвин ньюсом, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
Протесты в Калифорнии, В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу, блокируя движение авто

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США пошли маршем по улицам города, блокируя движение транспорта, полиция пока не вмешивается, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 16.30 местного времени (02.30 мск), протестующие, ранее бастовавшие возле правительственных учреждений, пошли маршем по центру города.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Лос-Анджелесе коммунальные службы начали отмывать город после погромов
Вчера, 23:29
Пока что шествие проходит мирно, присутствующие по месту следования активистов силовики не вмешиваются.
Корреспондент агентства также застал случаи вандализма - некоторые протестующие, шагая по городу, оставляют после себя граффити.
Многие из проезжающих водителей машин сигналят в знак поддержки протестующим.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. На следующий день Ньюсом потребовал у главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Вчера, 19:49
 
Протесты в КалифорнииВ миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАГэвин НьюсомДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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