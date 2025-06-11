https://ria.ru/20250611/proekt-2022336946.html
Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс
Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс - РИА Новости, 12.06.2025
Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс
Госдума приняла в первом чтении законопроект о постепенном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-11T18:14:00+03:00
2025-06-11T18:14:00+03:00
2025-06-12T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о постепенном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ внесен правительством России. Он разработан в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. В соответствии с законопроектом, Бюджетный кодекс будет дополнен понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства". Также будет дано его определение и установлены особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. Из законопроекта следует, что в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство совместно с Банком России. В понедельник замглавы Минфина Алексей Лавров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам пояснил что 1 октября текущего года планируется провести пилот, для этого сейчас разрабатывается постановление правительства, в котором будут определены соответствующие расходыНачиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. При этом "обеспечивается полная и практически автоматическая конвертация цифрового рубля в безналичную форму", а использование его юридическими и физическими лицами является добровольным, подчеркнул Лавров, представляя законопроект на заседании Госдумы. "Но это расширит возможности Федерального казначейства по финансированию расходов", - отметил он. "Это постепенное внедрение создает основу для новой системы расчетов, в которой все движение бюджетных денег можно будет отслеживать в реальном времени. Такой подход меняет не только технику перевода средств, но и общий порядок контроля за бюджетом", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
https://ria.ru/20250504/rubl-2014923717.html
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экономика, технологии, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, рубль, валюта, финансы, бюджет
Экономика, Технологии, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль, Рубль, Валюта, Финансы, Бюджет
Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс
ГД в I чтении приняла проект об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о постепенном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Документ внесен правительством России
. Он разработан в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
В соответствии с законопроектом, Бюджетный кодекс будет дополнен понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства". Также будет дано его определение и установлены особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ
распоряжения о переводе цифровых рублей.
Из законопроекта следует, что в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство совместно с Банком России.
В понедельник замглавы Минфина Алексей Лавров
на заседании комитета Госдумы
по бюджету и налогам пояснил что 1 октября текущего года планируется провести пилот, для этого сейчас разрабатывается постановление правительства, в котором будут определены соответствующие расходы
Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.
При этом "обеспечивается полная и практически автоматическая конвертация цифрового рубля в безналичную форму", а использование его юридическими и физическими лицами является добровольным, подчеркнул Лавров, представляя законопроект на заседании Госдумы. "Но это расширит возможности Федерального казначейства по финансированию расходов", - отметил он.
"Это постепенное внедрение создает основу для новой системы расчетов, в которой все движение бюджетных денег можно будет отслеживать в реальном времени. Такой подход меняет не только технику перевода средств, но и общий порядок контроля за бюджетом", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин
("Единая Россия
").