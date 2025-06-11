https://ria.ru/20250611/proekt-2022336946.html

Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс

Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс - РИА Новости, 12.06.2025

Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс

Госдума приняла в первом чтении законопроект о постепенном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-11T18:14:00+03:00

2025-06-11T18:14:00+03:00

2025-06-12T07:33:00+03:00

экономика

технологии

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

цифровой рубль

рубль

валюта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о постепенном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ внесен правительством России. Он разработан в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. В соответствии с законопроектом, Бюджетный кодекс будет дополнен понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства". Также будет дано его определение и установлены особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. Из законопроекта следует, что в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство совместно с Банком России. В понедельник замглавы Минфина Алексей Лавров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам пояснил что 1 октября текущего года планируется провести пилот, для этого сейчас разрабатывается постановление правительства, в котором будут определены соответствующие расходыНачиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм предлагается распространить на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. При этом "обеспечивается полная и практически автоматическая конвертация цифрового рубля в безналичную форму", а использование его юридическими и физическими лицами является добровольным, подчеркнул Лавров, представляя законопроект на заседании Госдумы. "Но это расширит возможности Федерального казначейства по финансированию расходов", - отметил он. "Это постепенное внедрение создает основу для новой системы расчетов, в которой все движение бюджетных денег можно будет отслеживать в реальном времени. Такой подход меняет не только технику перевода средств, но и общий порядок контроля за бюджетом", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

https://ria.ru/20250504/rubl-2014923717.html

https://ria.ru/20250530/tsb-2020062124.html

https://ria.ru/20250610/gosduma-2022007130.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, рубль, валюта, финансы, бюджет