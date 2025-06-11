https://ria.ru/20250611/proekt-2022322668.html

ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года

ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года - РИА Новости, 11.06.2025

ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года

Федеральное агентство по делам национальностей представило проект стратегии госнацполитики до 2036 года. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:39:00+03:00

2025-06-11T17:39:00+03:00

2025-06-11T18:43:00+03:00

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

общество

мигранты

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей представило проект стратегии госнацполитики до 2036 года."Впервые в проекте стратегии значительное внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего", — говорится в комментарии ведомства РИА Новости.Главное:"Это отвечает вызовам времени. Сегодня сплоченность народа и межнациональное согласие являются главной всепобеждающей силой".Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20250416/situatsija-2011575458.html

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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество, мигранты