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ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года - РИА Новости, 11.06.2025
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17:39 11.06.2025 (обновлено: 18:43 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/proekt-2022322668.html
ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года
ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года - РИА Новости, 11.06.2025
ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года
Федеральное агентство по делам национальностей представило проект стратегии госнацполитики до 2036 года. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:39:00+03:00
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россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
мигранты
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей представило проект стратегии госнацполитики до 2036 года."Впервые в проекте стратегии значительное внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего", — говорится в комментарии ведомства РИА Новости.Главное:&quot;Это отвечает вызовам времени. Сегодня сплоченность народа и межнациональное согласие являются главной всепобеждающей силой&quot;.Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество, мигранты
Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество, Мигранты
ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года

Стратегия госнацполитики уделит внимание сохранению культуры русского народа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра
Посетители многофункционального миграционного центра - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей представило проект стратегии госнацполитики до 2036 года.
"Впервые в проекте стратегии значительное внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего", — говорится в комментарии ведомства РИА Новости.
Главное:
  • выделен отдельный блок задач по сохранению и развитию русского как государственного языка и языка межнационального общения;
  • сохраняется преемственность и непрерывность основных положений действующей стратегии, уже доказавших свою эффективность;
  • делается акцент на укреплении единства многонационального народа при сохранении этнокультурного и языкового многообразия:
«

"Это отвечает вызовам времени. Сегодня сплоченность народа и межнациональное согласие являются главной всепобеждающей силой".

  • усилена региональная составляющая реализации государственной национальной политики, что значительно повышает уровень ответственности регионов за обеспечение стабильности межнациональных отношений;
  • учитывается фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений;
  • уделяется внимание адаптации иностранцев к условиям жизни в российском обществе.
Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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РоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)ОбществоМигранты
 
 
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