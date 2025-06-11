ФАДН опубликовало проект стратегии госнацполитики до 2036 года
Стратегия госнацполитики уделит внимание сохранению культуры русского народа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра
Посетители многофункционального миграционного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей представило проект стратегии госнацполитики до 2036 года.
"Впервые в проекте стратегии значительное внимание уделено сохранению и развитию культуры русского народа как государствообразующего", — говорится в комментарии ведомства РИА Новости.
Главное:
- выделен отдельный блок задач по сохранению и развитию русского как государственного языка и языка межнационального общения;
- сохраняется преемственность и непрерывность основных положений действующей стратегии, уже доказавших свою эффективность;
- делается акцент на укреплении единства многонационального народа при сохранении этнокультурного и языкового многообразия:
«
"Это отвечает вызовам времени. Сегодня сплоченность народа и межнациональное согласие являются главной всепобеждающей силой".
- усилена региональная составляющая реализации государственной национальной политики, что значительно повышает уровень ответственности регионов за обеспечение стабильности межнациональных отношений;
- учитывается фактор влияния миграции на сферу межнациональных отношений;
- уделяется внимание адаптации иностранцев к условиям жизни в российском обществе.
Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.