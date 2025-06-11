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ГД одобрила уголовное наказание за осквернение могил защитников отечества
ГД одобрила уголовное наказание за осквернение могил защитников отечества - РИА Новости, 11.06.2025
ГД одобрила уголовное наказание за осквернение могил защитников отечества
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:58:00+03:00
2025-06-11T16:58:00+03:00
2025-06-11T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.Законопроектом предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.Максимальным наказанием за такое преступление может стать до 5 лет лишения свободы.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с февраля 2022 года на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
ГД одобрила уголовное наказание за осквернение могил защитников отечества
Проект о наказании за осквернение могил защитников отечества приняли в I чтении