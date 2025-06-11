В РПЦ позитивно оценили законопроект о защите религиозных символов
РПЦ: законопроект о защите религиозных символов отвечает на общественный запрос
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Принятый в первом чтении законопроект о защите религиозных символов отвечает на широкий общественный запрос – люди хотят видеть в публичном пространстве символы, связанные с их религиозной и культурной идентичностью, сказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, защищающий религиозные символы основных традиционных вероисповеданий: предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах.
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"Поддерживаем принятие (законопроекта в первом чтении – ред.) и подчеркиваем, что этот закон стал ответом на широкий общественный запрос. То, что люди хотят видеть в публичном пространстве символы, связанные с их религиозной и культурной идентичностью, - хороший индикатор состояния нашего гражданского обществ", - сказал Кипшидзе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. По словам Володина, подобные факты вызывают возмущение. Он отметил, что новая норма направлена на защиту религиозных символов, должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной.