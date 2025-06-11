https://ria.ru/20250611/primore-2022149656.html
Семья погибшего на руднике в Приморье горняка получит компенсацию
Семья погибшего на руднике в Приморье горняка получит компенсацию - РИА Новости, 11.06.2025
Семья погибшего на руднике в Приморье горняка получит компенсацию
Прокуратура через суд добилась взыскания 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда семье горнорабочего, который в декабре 2024 года погиб после... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:30:00+03:00
2025-06-11T03:30:00+03:00
2025-06-11T03:30:00+03:00
происшествия
дальнегорский городской округ
дальполиметалл
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура через суд добилась взыскания 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда семье горнорабочего, который в декабре 2024 года погиб после обвала породы на руднике "Дальполиметалла" в Приморье, сообщает региональное надзорное ведомство. Утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" компании "Дальполиметалл" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. На момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Одного травмированного работника подняли на поверхность, вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. В машине "скорой" по пути в больницу пострадавший скончался. Было возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". "Вследствие непринятия работодателем должных мер по обеспечению безопасности на рабочем месте работник получил травмы, несовместимые с жизнью… Прокурор предъявил к работодателю иск о взыскании морального вреда в пользу членов семьи погибшего работника на общую сумму 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые заявления", - говорится в сообщении. Кроме того, после обвала породы по результатам проверки прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности статьям "Нарушение нормативных требований охраны труда", "Нарушение требований промышленной безопасности", штрафы в общей сложности составили 390 тысяч рублей. Уголовное дело еще расследуется.
https://ria.ru/20250610/chp-2022053405.html
https://ria.ru/20250513/sud-2016598078.html
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происшествия, дальнегорский городской округ, дальполиметалл
Происшествия, Дальнегорский городской округ, Дальполиметалл
Семья погибшего на руднике в Приморье горняка получит компенсацию
Семья погибшего на руднике в Приморье горняка получит пять миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура через суд добилась взыскания 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда семье горнорабочего, который в декабре 2024 года погиб после обвала породы на руднике "Дальполиметалла" в Приморье, сообщает региональное надзорное ведомство.
Утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" компании "Дальполиметалл
" в Дальнегорском городском округе
произошел горный удар с обвалом пород. На момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Одного травмированного работника подняли на поверхность, вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. В машине "скорой" по пути в больницу пострадавший скончался. Было возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
"Вследствие непринятия работодателем должных мер по обеспечению безопасности на рабочем месте работник получил травмы, несовместимые с жизнью… Прокурор предъявил к работодателю иск о взыскании морального вреда в пользу членов семьи погибшего работника на общую сумму 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые заявления", - говорится в сообщении.
Кроме того, после обвала породы по результатам проверки прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности статьям "Нарушение нормативных требований охраны труда", "Нарушение требований промышленной безопасности", штрафы в общей сложности составили 390 тысяч рублей.
Уголовное дело еще расследуется.