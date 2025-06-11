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В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа - РИА Новости, 11.06.2025
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10:13 11.06.2025 (обновлено: 11:07 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pridnestrove-2022177323.html
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа - РИА Новости, 11.06.2025
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за снижения поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Верховного совета ПМР. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:13:00+03:00
2025-06-11T11:07:00+03:00
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за снижения поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Верховного совета ПМР."(Решение принято. — Прим. ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", — говорится в утвержденном указе главы ПМР Вадима Красносельского.Режим ЧП в экономике будет действовать 30 суток.Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок газа. Действие особого правового режима продлевалось пять раз и завершилось 8 июня.Ситуация с газом в ПМР
https://ria.ru/20250609/pridnestrove-2021854715.html
https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019038176.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, кишинев, вадим красносельский, газпром
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Кишинев, Вадим Красносельский, Газпром
В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

Парламент Приднестровья ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за снижения поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Верховного совета ПМР.
"(Решение принято. — Прим. ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", — говорится в утвержденном указе главы ПМР Вадима Красносельского.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Приднестровье запретили вывоз топливных ресурсов
9 июня, 18:18
Режим ЧП в экономике будет действовать 30 суток.
Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок газа. Действие особого правового режима продлевалось пять раз и завершилось 8 июня.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Решение энергокризиса в ПМР будет зависеть от Кишинева, заявил посол России
26 мая, 06:21

Ситуация с газом в ПМР

  • Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива из-за прекращения Украиной транзита российского газа в Европу;
  • еще одна причина — нежелание Кишинева выплачивать долг "Газпрому";
  • Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения;
  • Тирасполь же оказался в полной газовой блокаде;
  • в Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества;
  • в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице;
  • Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис, отмечал Красносельский;
  • ПМР получает голубое топливо при содействии России, но договоренности краткосрочные.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Россия предпринимает усилия для решения проблем ПМР, заявил посол
27 мая, 06:50
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияКишиневВадим КрасносельскийГазпром
 
 
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