https://ria.ru/20250611/pridnestrove-2022177323.html

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа - РИА Новости, 11.06.2025

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за снижения поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Верховного совета ПМР. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:13:00+03:00

2025-06-11T10:13:00+03:00

2025-06-11T11:07:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за снижения поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Верховного совета ПМР."(Решение принято. — Прим. ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", — говорится в утвержденном указе главы ПМР Вадима Красносельского.Режим ЧП в экономике будет действовать 30 суток.Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок газа. Действие особого правового режима продлевалось пять раз и завершилось 8 июня.Ситуация с газом в ПМР

https://ria.ru/20250609/pridnestrove-2021854715.html

https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019038176.html

https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019248893.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, кишинев, вадим красносельский, газпром