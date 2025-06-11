В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа
Парламент Приднестровья ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В Приднестровье ввели режим ЧП в экономике из-за снижения поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания Верховного совета ПМР.
"(Решение принято. — Прим. ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", — говорится в утвержденном указе главы ПМР Вадима Красносельского.
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Режим ЧП в экономике будет действовать 30 суток.
Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок газа. Действие особого правового режима продлевалось пять раз и завершилось 8 июня.
Ситуация с газом в ПМР
- Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива из-за прекращения Украиной транзита российского газа в Европу;
- еще одна причина — нежелание Кишинева выплачивать долг "Газпрому";
- Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения;
- Тирасполь же оказался в полной газовой блокаде;
- в Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества;
- в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице;
- Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис, отмечал Красносельский;
- ПМР получает голубое топливо при содействии России, но договоренности краткосрочные.