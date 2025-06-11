Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 11.06.2025 (обновлено: 11:52 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022172831.html
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор - РИА Новости, 11.06.2025
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор
Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:41:00+03:00
2025-06-11T11:52:00+03:00
россия
день россии
тель-авив
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022172378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3da461dc6488ffbc083579e46e13704f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Участники акции также записали видеопоздравления в честь приближающегося праздника для российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
россия
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гигантский триколор в парке Тель-Авива по случаю Дня России
Гигантский российский триколор развернули в одном из парков Тель-Авива по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-11T09:41
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022172378_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e684a438c33001db829c9dadbaf778f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, день россии, тель-авив, в мире, израиль
Россия, День России, Тель-Авив, В мире, Израиль
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор

В Тель-Авиве в преддверии Дня России развернули гигантский триколор

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Участники акции также записали видеопоздравления в честь приближающегося праздника для российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные
12 мая, 02:52
 
РоссияДень РоссииТель-АвивВ миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала