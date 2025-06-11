https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022172831.html
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор - РИА Новости, 11.06.2025
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор
Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:41:00+03:00
2025-06-11T09:41:00+03:00
2025-06-11T11:52:00+03:00
россия
день россии
тель-авив
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022172378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3da461dc6488ffbc083579e46e13704f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Участники акции также записали видеопоздравления в честь приближающегося праздника для российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
россия
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022172378_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e684a438c33001db829c9dadbaf778f9.jpg
Гигантский триколор в парке Тель-Авива по случаю Дня России
Гигантский российский триколор развернули в одном из парков Тель-Авива по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-11T09:41
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день россии, тель-авив, в мире, израиль
Россия, День России, Тель-Авив, В мире, Израиль
В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор
В Тель-Авиве в преддверии Дня России развернули гигантский триколор