https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022172831.html

В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор

В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор - РИА Новости, 11.06.2025

В Тель-Авиве накануне Дня России развернули триколор

Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:41:00+03:00

2025-06-11T09:41:00+03:00

2025-06-11T11:52:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в преддверии Дня России, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов акции, площадь полотна с флагом составляет 600 квадратных метров. Участники акции также записали видеопоздравления в честь приближающегося праздника для российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гигантский триколор в парке Тель-Авива по случаю Дня России Гигантский российский триколор развернули в одном из парков Тель-Авива по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-11T09:41 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

россия, день россии, тель-авив, в мире, израиль