День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные

В День России в Москве состоятся бесплатные шоу, экскурсии, спектакли, фестивали
1. Бесплатные цирковые представления
В Измайловском парке и кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве" 12 июня пройдут бесплатные цирковые представления при поддержке департамента культуры.
В Измайлово покажут шоу "Полосатый рейс" с участием животных и артистов воздушного жанра.
1. Бесплатные цирковые представления
В Измайловском парке и кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве" 12 июня пройдут бесплатные цирковые представления при поддержке департамента культуры.
В Измайлово покажут шоу "Полосатый рейс" с участием животных и артистов воздушного жанра.
В "Москино" представят программу "Алжирские львы" с хищниками, жонглерами, воздушными гимнастками и клоунами.
В "Москино" представят программу "Алжирские львы" с хищниками, жонглерами, воздушными гимнастками и клоунами.
2. Кинопоказ с экскурсией и обсуждениями в Музее Москвы
Музей Москвы приглашает отметить День России на специальной кинопрограмме, посвященной премьере фильма "Самозванцы" (2024 год) режиссера Марии Рейзен.
Начнется все в 13:00 с тематической экскурсии по экспозиции "История Москвы", где гости узнают интересные факты о столице в Смутное время.
В 15:00 состоится сам кинопоказ — увидим современную интерпретацию пушкинского "Бориса Годунова", действие которого перенесено в кульминационные события октября 1993 года у Останкинского телецентра. Идея возникла у студентов ВГИКа при изучении пушкинской трагедии, написанной 200 лет назад.
В картине, снятой при поддержке Министерства культуры России, занята звездная команда: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие.
После показа, в 16:45, пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков, которые расскажут о работе с материалами двух эпох — Смутного времени и 1990-х годов. Все мероприятия бесплатные, но требуется регистрация.
2. Кинопоказ с экскурсией и обсуждениями в Музее Москвы
Музей Москвы приглашает отметить День России на специальной кинопрограмме, посвященной премьере фильма "Самозванцы" (2024 год) режиссера Марии Рейзен.
Начнется все в 13:00 с тематической экскурсии по экспозиции "История Москвы", где гости узнают интересные факты о столице в Смутное время.
В 15:00 состоится сам кинопоказ — увидим современную интерпретацию пушкинского "Бориса Годунова", действие которого перенесено в кульминационные события октября 1993 года у Останкинского телецентра. Идея возникла у студентов ВГИКа при изучении пушкинской трагедии, написанной 200 лет назад.
В картине, снятой при поддержке Министерства культуры России, занята звездная команда: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие.
После показа, в 16:45, пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков, которые расскажут о работе с материалами двух эпох — Смутного времени и 1990-х годов. Все мероприятия бесплатные, но требуется регистрация.
3. От Пушкина до Пересильд: бесплатные спектакли и концерты на "Театральном бульваре"
Международный фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Двенадцатого июня на разных площадках запланированы бесплатные мероприятия:
- 14:00 (Чистопрудный бульвар): "Сказка о царе Салтане" от Молодежного театра Алтая имени В. С. Золотухина (6+);
- 17:00 (Чистопрудный бульвар): "Тайна Куликовской битвы" Театра сторителлинга (6+).
3. От Пушкина до Пересильд: бесплатные спектакли и концерты на "Театральном бульваре"
Международный фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Двенадцатого июня на разных площадках запланированы бесплатные мероприятия:
- 14:00 (Чистопрудный бульвар): "Сказка о царе Салтане" от Молодежного театра Алтая имени В. С. Золотухина (6+);
- 17:00 (Чистопрудный бульвар): "Тайна Куликовской битвы" Театра сторителлинга (6+).
- 18:00 (Покровский бульвар): "Живет такой парень" с Андреем Мерзликиным (12+);
- 20:00 (амфитеатр парка "Политех"): концерт Юлии Пересильд и группы "Мандрагора" (18+).
Также пройдут спектакли театра "Нос", Квартеатра, Системного московского театра, выступление Александра Олешко и "Шоу Мендельсон" театра "Старая сказка".
- 18:00 (Покровский бульвар): "Живет такой парень" с Андреем Мерзликиным (12+);
- 20:00 (амфитеатр парка "Политех"): концерт Юлии Пересильд и группы "Мандрагора" (18+).
Также пройдут спектакли театра "Нос", Квартеатра, Системного московского театра, выступление Александра Олешко и "Шоу Мендельсон" театра "Старая сказка".
4. Кино, бои и домино: мастер-классы, игры и реконструкции в кинопарке "Москино"
Кинопарк "Москино" намерен праздновать долго и с размахом: мероприятия тут будут идти с 12 по 15 июня. На трех тематических площадках фестиваля "Времена и эпохи" развернутся захватывающие исторические реконструкции.
На "Соборной площади Москвы" гости окунутся в атмосферу Смутного времени XVII века с баталиями между польскими, турецкими и казацкими войсками, мастер-классами по приготовлению походного кофе и стрельбе из лука.
4. Кино, бои и домино: мастер-классы, игры и реконструкции в кинопарке "Москино"
Кинопарк "Москино" намерен праздновать долго и с размахом: мероприятия тут будут идти с 12 по 15 июня. На трех тематических площадках фестиваля "Времена и эпохи" развернутся захватывающие исторические реконструкции.
На "Соборной площади Москвы" гости окунутся в атмосферу Смутного времени XVII века с баталиями между польскими, турецкими и казацкими войсками, мастер-классами по приготовлению походного кофе и стрельбе из лука.
В "Ковбойском городке" оживут страницы истории русских поселенцев в Калифорнии XIX века с золотодобычей и музыкой кантри. А площадка "Москва 1940-х" перенесет посетителей в военные годы с уроками строевой подготовки.
Параллельно в образовательном центре пройдут кинопоказы редких фильмов о русской культуре, а в кинотеатре — премьеры новых российских картин разных жанров.
На сцене театра Гонзаги выступят народные коллективы с программой от традиционных наигрышей на балалайках до тувинского горлового пения, а центральная площадь станет началом увлекательного квеста "Почтальон Победы".
А еще в программе — выставка костюмов Серебряного века у хромакея и моноспектакль "Нос" по Гоголю.
В "Ковбойском городке" оживут страницы истории русских поселенцев в Калифорнии XIX века с золотодобычей и музыкой кантри. А площадка "Москва 1940-х" перенесет посетителей в военные годы с уроками строевой подготовки.
Параллельно в образовательном центре пройдут кинопоказы редких фильмов о русской культуре, а в кинотеатре — премьеры новых российских картин разных жанров.
На сцене театра Гонзаги выступят народные коллективы с программой от традиционных наигрышей на балалайках до тувинского горлового пения, а центральная площадь станет началом увлекательного квеста "Почтальон Победы".
А еще в программе — выставка костюмов Серебряного века у хромакея и моноспектакль "Нос" по Гоголю.
5. Специальные экскурсии на ВДНХ
Двенадцатого июня на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии:
- 17:00 (павильон Третьяковки): экскурсия по искусству ХХ века;
- 19:00 (павильон "Слово"): экскурсия "Россия, сколько в этом слове..." о письменности и языке.
5. Специальные экскурсии на ВДНХ
Двенадцатого июня на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии:
- 17:00 (павильон Третьяковки): экскурсия по искусству ХХ века;
- 19:00 (павильон "Слово"): экскурсия "Россия, сколько в этом слове..." о письменности и языке.
6. Бомбическая программа в музее "Атом"
В День России 12 июня в музее "Атом" пройдут экскурсии, игры и мастер-классы:
- 11:00: семинар олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова о спорте и гимнастике;
- в течение дня: сбор спилс-карт России, создание мозаики из кубиков Рубика, напольная игра "Путешествие по Атомградам".
6. Бомбическая программа в музее "Атом"
В День России 12 июня в музее "Атом" пройдут экскурсии, игры и мастер-классы:
- 11:00: семинар олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова о спорте и гимнастике;
- в течение дня: сбор спилс-карт России, создание мозаики из кубиков Рубика, напольная игра "Путешествие по Атомградам".
- 13:00 и 17:00: экскурсия "Атом. От пропасти к "Прорыву";
- 15:00 и 19:00: экскурсия "Советский атомный проект. Герои";
- экскурсии на смотровую площадку музея;
- 16:00: "Марс Шоу";
- 17:00: квиз "Герои";
- 18:00: концерт группы "Динамит".
На некоторые мероприятия требуется регистрация.
- 13:00 и 17:00: экскурсия "Атом. От пропасти к "Прорыву";
- 15:00 и 19:00: экскурсия "Советский атомный проект. Герои";
- экскурсии на смотровую площадку музея;
- 16:00: "Марс Шоу";
- 17:00: квиз "Герои";
- 18:00: концерт группы "Динамит".
На некоторые мероприятия требуется регистрация.
7. Сельские выходные в мегаполисе: праздники на "Городской ферме"
С 12 по 15 июня "Городская ферма" ВДНХ проведет программу "Дни России с новосибирскими фермерами". Гостей ждут: знакомство с продукцией, творческие мастер-классы (свечи, роспись по дереву, куклы-обереги), кулинарные мастер-классы, игровые станции ("Русские богатыри", "Природа России", "Танцы народов"), детская программа "Сказочная Россия", хороводы, просмотры мультфильмов, спортивные занятия, лотерея, флешмобы, запуск воздушных змеев, общение с животными (с 12:00 до 19:00).
7. Сельские выходные в мегаполисе: праздники на "Городской ферме"
С 12 по 15 июня "Городская ферма" ВДНХ проведет программу "Дни России с новосибирскими фермерами". Гостей ждут: знакомство с продукцией, творческие мастер-классы (свечи, роспись по дереву, куклы-обереги), кулинарные мастер-классы, игровые станции ("Русские богатыри", "Природа России", "Танцы народов"), детская программа "Сказочная Россия", хороводы, просмотры мультфильмов, спортивные занятия, лотерея, флешмобы, запуск воздушных змеев, общение с животными (с 12:00 до 19:00).
8. Бесплатные экскурсии в Музее парка Горького
В честь Дня России Музей парка Горького проведет бесплатные групповые экскурсии. Экспозиция рассказывает об истории ПКиО с 1928-го, включая период руководства Бетти Глан (с 1943 по 1972 год и с 1974-го по 1993-й). Представлены архивные документы, фотографии, видеоматериалы. Доступен аудиогид.
8. Бесплатные экскурсии в Музее парка Горького
В честь Дня России Музей парка Горького проведет бесплатные групповые экскурсии. Экспозиция рассказывает об истории ПКиО с 1928-го, включая период руководства Бетти Глан (с 1943 по 1972 год и с 1974-го по 1993-й). Представлены архивные документы, фотографии, видеоматериалы. Доступен аудиогид.
9. Московский джазовый фестиваль в Царицыно
Идеально отметить День России на природе и с хорошей музыкой можно будет с 11 по 14 июня. Впервые музей-заповедник "Царицыно" примет у себя всемирно известный Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана. В "Зеленом партере" у Черногрязских ворот (вход № 11) пройдут бесплатные живые концерты.
Среди хедлайнеров фестиваля: самба-джаз — квинтет Esh, Полина Орбах и La Band, Backstage Band, квартет Олега и Натальи Бутман и квинтет Ивана Смирнова. Московский джазовый фестиваль, который в 2025 году пройдет уже в четвертый раз, соберет более тысячи музыкантов со всего мира — как признанных мастеров, так и молодые талантливые коллективы. Концерты будут проходить не только в царицынском "Зеленом партере", но и на других площадках столицы.
9. Московский джазовый фестиваль в Царицыно
Идеально отметить День России на природе и с хорошей музыкой можно будет с 11 по 14 июня. Впервые музей-заповедник "Царицыно" примет у себя всемирно известный Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана. В "Зеленом партере" у Черногрязских ворот (вход № 11) пройдут бесплатные живые концерты.
Среди хедлайнеров фестиваля: самба-джаз — квинтет Esh, Полина Орбах и La Band, Backstage Band, квартет Олега и Натальи Бутман и квинтет Ивана Смирнова. Московский джазовый фестиваль, который в 2025 году пройдет уже в четвертый раз, соберет более тысячи музыкантов со всего мира — как признанных мастеров, так и молодые талантливые коллективы. Концерты будут проходить не только в царицынском "Зеленом партере", но и на других площадках столицы.
10. Экскурсии и мастер-классы на Киностудии Горького
Киностудия Горького (отмечает 110-летие) проведет 12 июня экскурсии и мастер-классы. Гости увидят историческую съемочную технику, реквизит, костюмы. Программы:
- "Кино в движении": для детей (знакомство с киносказками, создание "кинопленки");
- "Герой твоего кино": для подростков и взрослых (истории актеров и режиссеров, мастер-класс по акварели);
- "Мастерская киноплаката": создание плакатов в технике коллажа.
10. Экскурсии и мастер-классы на Киностудии Горького
Киностудия Горького (отмечает 110-летие) проведет 12 июня экскурсии и мастер-классы. Гости увидят историческую съемочную технику, реквизит, костюмы. Программы:
- "Кино в движении": для детей (знакомство с киносказками, создание "кинопленки");
- "Герой твоего кино": для подростков и взрослых (истории актеров и режиссеров, мастер-класс по акварели);
- "Мастерская киноплаката": создание плакатов в технике коллажа.