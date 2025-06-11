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День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные - РИА Новости, 11.06.2025
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Культура
 
08:00 11.06.2025 (обновлено: 11:05 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html
День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные
День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные - РИА Новости, 11.06.2025
День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные
Двенадцатого июня страна отмечает День России. Столица подготовила немало культурных мероприятий на длинные выходные: бесплатные экскурсии, спектакли, цирковые... РИА Новости, 11.06.2025
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культура
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Двенадцатого июня страна отмечает День России. Столица подготовила немало культурных мероприятий на длинные выходные: бесплатные экскурсии, спектакли, цирковые и музыкальные представления, исторические реконструкции и много чего еще. Самые интересные — в материале РИА Новости.
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Культура, Россия, Москва, День России, Культура, Культура-Важное, Новости культуры, Музеи, Выставки, ВДНХ, ВВЦ, Парк имени Горького, Парк культуры имени Горького, Музей Москвы, Театр, Москино
День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные

В День России в Москве состоятся бесплатные шоу, экскурсии, спектакли, фестивали

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Двенадцатого июня страна отмечает День России. Столица подготовила немало культурных мероприятий на длинные выходные: бесплатные экскурсии, спектакли, цирковые и музыкальные представления, исторические реконструкции и много чего еще. Самые интересные — в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

1. Бесплатные цирковые представления

В Измайловском парке и кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве" 12 июня пройдут бесплатные цирковые представления при поддержке департамента культуры.

В Измайлово покажут шоу "Полосатый рейс" с участием животных и артистов воздушного жанра.

Цирковые представления в Измайловском парке

1. Бесплатные цирковые представления

В Измайловском парке и кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве" 12 июня пройдут бесплатные цирковые представления при поддержке департамента культуры.

В Измайлово покажут шоу "Полосатый рейс" с участием животных и артистов воздушного жанра.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
1 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

В "Москино" представят программу "Алжирские львы" с хищниками, жонглерами, воздушными гимнастками и клоунами.

Цирковые представления в Кинопарке Москино

В "Москино" представят программу "Алжирские львы" с хищниками, жонглерами, воздушными гимнастками и клоунами.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
2 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

2. Кинопоказ с экскурсией и обсуждениями в Музее Москвы

Музей Москвы приглашает отметить День России на специальной кинопрограмме, посвященной премьере фильма "Самозванцы" (2024 год) режиссера Марии Рейзен.

Начнется все в 13:00 с тематической экскурсии по экспозиции "История Москвы", где гости узнают интересные факты о столице в Смутное время.

В 15:00 состоится сам кинопоказ — увидим современную интерпретацию пушкинского "Бориса Годунова", действие которого перенесено в кульминационные события октября 1993 года у Останкинского телецентра. Идея возникла у студентов ВГИКа при изучении пушкинской трагедии, написанной 200 лет назад.

В картине, снятой при поддержке Министерства культуры России, занята звездная команда: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие.

После показа, в 16:45, пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков, которые расскажут о работе с материалами двух эпох — Смутного времени и 1990-х годов. Все мероприятия бесплатные, но требуется регистрация.

Посетители на выставке Высоко под землей в Музее Москвы

2. Кинопоказ с экскурсией и обсуждениями в Музее Москвы

Музей Москвы приглашает отметить День России на специальной кинопрограмме, посвященной премьере фильма "Самозванцы" (2024 год) режиссера Марии Рейзен.

Начнется все в 13:00 с тематической экскурсии по экспозиции "История Москвы", где гости узнают интересные факты о столице в Смутное время.

В 15:00 состоится сам кинопоказ — увидим современную интерпретацию пушкинского "Бориса Годунова", действие которого перенесено в кульминационные события октября 1993 года у Останкинского телецентра. Идея возникла у студентов ВГИКа при изучении пушкинской трагедии, написанной 200 лет назад.

В картине, снятой при поддержке Министерства культуры России, занята звездная команда: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие.

После показа, в 16:45, пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков, которые расскажут о работе с материалами двух эпох — Смутного времени и 1990-х годов. Все мероприятия бесплатные, но требуется регистрация.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

3. От Пушкина до Пересильд: бесплатные спектакли и концерты на "Театральном бульваре"

Международный фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Двенадцатого июня на разных площадках запланированы бесплатные мероприятия:

- 14:00 (Чистопрудный бульвар): "Сказка о царе Салтане" от Молодежного театра Алтая имени В. С. Золотухина (6+);

- 17:00 (Чистопрудный бульвар): "Тайна Куликовской битвы" Театра сторителлинга (6+).

Театральный бульвар

3. От Пушкина до Пересильд: бесплатные спектакли и концерты на "Театральном бульваре"

Международный фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Двенадцатого июня на разных площадках запланированы бесплатные мероприятия:

- 14:00 (Чистопрудный бульвар): "Сказка о царе Салтане" от Молодежного театра Алтая имени В. С. Золотухина (6+);

- 17:00 (Чистопрудный бульвар): "Тайна Куликовской битвы" Театра сторителлинга (6+).

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

- 18:00 (Покровский бульвар): "Живет такой парень" с Андреем Мерзликиным (12+);

- 20:00 (амфитеатр парка "Политех"): концерт Юлии Пересильд и группы "Мандрагора" (18+).

Также пройдут спектакли театра "Нос", Квартеатра, Системного московского театра, выступление Александра Олешко и "Шоу Мендельсон" театра "Старая сказка".

Открытие фестиваля Театральный бульвар - 2025

- 18:00 (Покровский бульвар): "Живет такой парень" с Андреем Мерзликиным (12+);

- 20:00 (амфитеатр парка "Политех"): концерт Юлии Пересильд и группы "Мандрагора" (18+).

Также пройдут спектакли театра "Нос", Квартеатра, Системного московского театра, выступление Александра Олешко и "Шоу Мендельсон" театра "Старая сказка".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"

4. Кино, бои и домино: мастер-классы, игры и реконструкции в кинопарке "Москино"

Кинопарк "Москино" намерен праздновать долго и с размахом: мероприятия тут будут идти с 12 по 15 июня. На трех тематических площадках фестиваля "Времена и эпохи" развернутся захватывающие исторические реконструкции.

На "Соборной площади Москвы" гости окунутся в атмосферу Смутного времени XVII века с баталиями между польскими, турецкими и казацкими войсками, мастер-классами по приготовлению походного кофе и стрельбе из лука.

Музыку для спектакля написала рок-группа 25/17. Над саундтреком также работал композитор Тихон Хренников-младший. А за постановку танцев отвечал современный российский хореограф Никита Мошков.

4. Кино, бои и домино: мастер-классы, игры и реконструкции в кинопарке "Москино"

Кинопарк "Москино" намерен праздновать долго и с размахом: мероприятия тут будут идти с 12 по 15 июня. На трех тематических площадках фестиваля "Времена и эпохи" развернутся захватывающие исторические реконструкции.

На "Соборной площади Москвы" гости окунутся в атмосферу Смутного времени XVII века с баталиями между польскими, турецкими и казацкими войсками, мастер-классами по приготовлению походного кофе и стрельбе из лука.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопарка "Москино"
6 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

В "Ковбойском городке" оживут страницы истории русских поселенцев в Калифорнии XIX века с золотодобычей и музыкой кантри. А площадка "Москва 1940-х" перенесет посетителей в военные годы с уроками строевой подготовки.

Параллельно в образовательном центре пройдут кинопоказы редких фильмов о русской культуре, а в кинотеатре — премьеры новых российских картин разных жанров.

На сцене театра Гонзаги выступят народные коллективы с программой от традиционных наигрышей на балалайках до тувинского горлового пения, а центральная площадь станет началом увлекательного квеста "Почтальон Победы".

А еще в программе — выставка костюмов Серебряного века у хромакея и моноспектакль "Нос" по Гоголю.

Кинопарк Москино

В "Ковбойском городке" оживут страницы истории русских поселенцев в Калифорнии XIX века с золотодобычей и музыкой кантри. А площадка "Москва 1940-х" перенесет посетителей в военные годы с уроками строевой подготовки.

Параллельно в образовательном центре пройдут кинопоказы редких фильмов о русской культуре, а в кинотеатре — премьеры новых российских картин разных жанров.

На сцене театра Гонзаги выступят народные коллективы с программой от традиционных наигрышей на балалайках до тувинского горлового пения, а центральная площадь станет началом увлекательного квеста "Почтальон Победы".

А еще в программе — выставка костюмов Серебряного века у хромакея и моноспектакль "Нос" по Гоголю.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
7 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

5. Специальные экскурсии на ВДНХ

Двенадцатого июня на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии:

- 17:00 (павильон Третьяковки): экскурсия по искусству ХХ века;

- 19:00 (павильон "Слово"): экскурсия "Россия, сколько в этом слове..." о письменности и языке.

Экскурсии по ВДНХ

5. Специальные экскурсии на ВДНХ

Двенадцатого июня на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии:

- 17:00 (павильон Третьяковки): экскурсия по искусству ХХ века;

- 19:00 (павильон "Слово"): экскурсия "Россия, сколько в этом слове..." о письменности и языке.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
8 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

6. Бомбическая программа в музее "Атом"

В День России 12 июня в музее "Атом" пройдут экскурсии, игры и мастер-классы:

- 11:00: семинар олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова о спорте и гимнастике;

- в течение дня: сбор спилс-карт России, создание мозаики из кубиков Рубика, напольная игра "Путешествие по Атомградам".

Музей АТОМ на ВДНХ

6. Бомбическая программа в музее "Атом"

В День России 12 июня в музее "Атом" пройдут экскурсии, игры и мастер-классы:

- 11:00: семинар олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова о спорте и гимнастике;

- в течение дня: сбор спилс-карт России, создание мозаики из кубиков Рубика, напольная игра "Путешествие по Атомградам".

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
9 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

- 13:00 и 17:00: экскурсия "Атом. От пропасти к "Прорыву";

- 15:00 и 19:00: экскурсия "Советский атомный проект. Герои";

- экскурсии на смотровую площадку музея;

- 16:00: "Марс Шоу";

- 17:00: квиз "Герои";

- 18:00: концерт группы "Динамит".

На некоторые мероприятия требуется регистрация.

Музей АТОМ на ВДНХ

- 13:00 и 17:00: экскурсия "Атом. От пропасти к "Прорыву";

- 15:00 и 19:00: экскурсия "Советский атомный проект. Герои";

- экскурсии на смотровую площадку музея;

- 16:00: "Марс Шоу";

- 17:00: квиз "Герои";

- 18:00: концерт группы "Динамит".

На некоторые мероприятия требуется регистрация.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
10 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

7. Сельские выходные в мегаполисе: праздники на "Городской ферме"

С 12 по 15 июня "Городская ферма" ВДНХ проведет программу "Дни России с новосибирскими фермерами". Гостей ждут: знакомство с продукцией, творческие мастер-классы (свечи, роспись по дереву, куклы-обереги), кулинарные мастер-классы, игровые станции ("Русские богатыри", "Природа России", "Танцы народов"), детская программа "Сказочная Россия", хороводы, просмотры мультфильмов, спортивные занятия, лотерея, флешмобы, запуск воздушных змеев, общение с животными (с 12:00 до 19:00).

Городская ферма на ВДНХ

7. Сельские выходные в мегаполисе: праздники на "Городской ферме"

С 12 по 15 июня "Городская ферма" ВДНХ проведет программу "Дни России с новосибирскими фермерами". Гостей ждут: знакомство с продукцией, творческие мастер-классы (свечи, роспись по дереву, куклы-обереги), кулинарные мастер-классы, игровые станции ("Русские богатыри", "Природа России", "Танцы народов"), детская программа "Сказочная Россия", хороводы, просмотры мультфильмов, спортивные занятия, лотерея, флешмобы, запуск воздушных змеев, общение с животными (с 12:00 до 19:00).

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
11 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

8. Бесплатные экскурсии в Музее парка Горького

В честь Дня России Музей парка Горького проведет бесплатные групповые экскурсии. Экспозиция рассказывает об истории ПКиО с 1928-го, включая период руководства Бетти Глан (с 1943 по 1972 год и с 1974-го по 1993-й). Представлены архивные документы, фотографии, видеоматериалы. Доступен аудиогид.

Музей Парка Горького

8. Бесплатные экскурсии в Музее парка Горького

В честь Дня России Музей парка Горького проведет бесплатные групповые экскурсии. Экспозиция рассказывает об истории ПКиО с 1928-го, включая период руководства Бетти Глан (с 1943 по 1972 год и с 1974-го по 1993-й). Представлены архивные документы, фотографии, видеоматериалы. Доступен аудиогид.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
12 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

9. Московский джазовый фестиваль в Царицыно

Идеально отметить День России на природе и с хорошей музыкой можно будет с 11 по 14 июня. Впервые музей-заповедник "Царицыно" примет у себя всемирно известный Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана. В "Зеленом партере" у Черногрязских ворот (вход № 11) пройдут бесплатные живые концерты.

Среди хедлайнеров фестиваля: самба-джаз — квинтет Esh, Полина Орбах и La Band, Backstage Band, квартет Олега и Натальи Бутман и квинтет Ивана Смирнова. Московский джазовый фестиваль, который в 2025 году пройдет уже в четвертый раз, соберет более тысячи музыкантов со всего мира — как признанных мастеров, так и молодые талантливые коллективы. Концерты будут проходить не только в царицынском "Зеленом партере", но и на других площадках столицы.

Московский джазовый фестиваль

9. Московский джазовый фестиваль в Царицыно

Идеально отметить День России на природе и с хорошей музыкой можно будет с 11 по 14 июня. Впервые музей-заповедник "Царицыно" примет у себя всемирно известный Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана. В "Зеленом партере" у Черногрязских ворот (вход № 11) пройдут бесплатные живые концерты.

Среди хедлайнеров фестиваля: самба-джаз — квинтет Esh, Полина Орбах и La Band, Backstage Band, квартет Олега и Натальи Бутман и квинтет Ивана Смирнова. Московский джазовый фестиваль, который в 2025 году пройдет уже в четвертый раз, соберет более тысячи музыкантов со всего мира — как признанных мастеров, так и молодые талантливые коллективы. Концерты будут проходить не только в царицынском "Зеленом партере", но и на других площадках столицы.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
13 из 14
© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы

10. Экскурсии и мастер-классы на Киностудии Горького

Киностудия Горького (отмечает 110-летие) проведет 12 июня экскурсии и мастер-классы. Гости увидят историческую съемочную технику, реквизит, костюмы. Программы:

- "Кино в движении": для детей (знакомство с киносказками, создание "кинопленки");

- "Герой твоего кино": для подростков и взрослых (истории актеров и режиссеров, мастер-класс по акварели);

- "Мастерская киноплаката": создание плакатов в технике коллажа.

Киностудия Горького

10. Экскурсии и мастер-классы на Киностудии Горького

Киностудия Горького (отмечает 110-летие) проведет 12 июня экскурсии и мастер-классы. Гости увидят историческую съемочную технику, реквизит, костюмы. Программы:

- "Кино в движении": для детей (знакомство с киносказками, создание "кинопленки");

- "Герой твоего кино": для подростков и взрослых (истории актеров и режиссеров, мастер-класс по акварели);

- "Мастерская киноплаката": создание плакатов в технике коллажа.

© Фото предоставлено Департаментом культуры Москвы
14 из 14
 
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