https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные

День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные - РИА Новости, 11.06.2025

День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные

Двенадцатого июня страна отмечает День России. Столица подготовила немало культурных мероприятий на длинные выходные: бесплатные экскурсии, спектакли, цирковые... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:00:00+03:00

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Двенадцатого июня страна отмечает День России. Столица подготовила немало культурных мероприятий на длинные выходные: бесплатные экскурсии, спектакли, цирковые и музыкальные представления, исторические реконструкции и много чего еще. Самые интересные — в материале РИА Новости.

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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