https://ria.ru/20250611/pozhar-2022192087.html

В России потушили 37 природных пожаров за сутки

В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 11.06.2025

В России потушили 37 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 2254 гектара, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:17:00+03:00

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забайкальский край

россия

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 2254 гектара, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2254 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ действовало 53 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 19 пожаров на площади 361 469 гектаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, происшествия