https://ria.ru/20250611/poverennyy-2022203815.html

Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД

Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД - РИА Новости, 11.06.2025

Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД

Временный поверенный в делах России провел беседу в финском министерстве иностранных дел, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:06:00+03:00

2025-06-11T12:06:00+03:00

2025-06-11T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах России провел беседу в финском министерстве иностранных дел, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Финское минобороны заявило во вторник, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо 10 июня. Никаких доказательств при этом приведено не было. "Можем подтвердить тот факт, что в связи с вчерашним сообщением финской стороны временный поверенный в делах России в Финляндии был приглашен на беседу в МИД Финляндии. Встреча состоялась сегодня в 11 часов", - сообщили в посольстве. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html

https://ria.ru/20250531/malinen-2020156174.html

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