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Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД
Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД
Временный поверенный в делах России провел беседу в финском министерстве иностранных дел, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:06:00+03:00
2025-06-11T12:06:00+03:00
2025-06-11T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах России провел беседу в финском министерстве иностранных дел, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Финское минобороны заявило во вторник, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо 10 июня. Никаких доказательств при этом приведено не было. "Можем подтвердить тот факт, что в связи с вчерашним сообщением финской стороны временный поверенный в делах России в Финляндии был приглашен на беседу в МИД Финляндии. Встреча состоялась сегодня в 11 часов", - сообщили в посольстве. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html
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россия, финляндия, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, В мире
Временный поверенный в делах России провел беседу в финском МИД
МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах России из-за самолета