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Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского

Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 11.06.2025

Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского

Русская православная церковь наградила посла России в Минске Бориса Грызлова орденом преподобного Сергия Радонежского, награду ему вручил на торжественном... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:23:00+03:00

2025-06-11T18:23:00+03:00

2025-06-11T18:23:00+03:00

религия

борис грызлов

сергий радонежский

русская православная церковь

происшествия

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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь наградила посла России в Минске Бориса Грызлова орденом преподобного Сергия Радонежского, награду ему вручил на торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает корреспондент РИА Новости. "Во внимание к усердным трудам и вкладу в развитие церковно-государственных отношений Грызлов Борис Вячеславович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского", - зачитал митрополит указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В свою очередь Грызлов, выступая с благодарностью, сказал, что считает награду доверием, оказанным сотрудникам всего посольства. "Они работают не покладая рук, как сейчас принято говорить - 25/7, в пользу строительства Союзного государства. Лидерами этого строительства являются наши президенты - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко", - сказал Грызлов. "Хотелось бы отметить, что у нас было замечательное прошлое, у нас общая вера, Хотелось бы отметить, что у нас было замечательное прошлое, у нас общая вера, у нас замечательное общее будущее", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250520/kirill-2018025876.html

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борис грызлов, сергий радонежский, русская православная церковь, происшествия