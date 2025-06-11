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Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского
Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 11.06.2025
Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского
Русская православная церковь наградила посла России в Минске Бориса Грызлова орденом преподобного Сергия Радонежского, награду ему вручил на торжественном... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:23:00+03:00
2025-06-11T18:23:00+03:00
2025-06-11T18:23:00+03:00
религия
борис грызлов
сергий радонежский
русская православная церковь
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь наградила посла России в Минске Бориса Грызлова орденом преподобного Сергия Радонежского, награду ему вручил на торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает корреспондент РИА Новости. "Во внимание к усердным трудам и вкладу в развитие церковно-государственных отношений Грызлов Борис Вячеславович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского", - зачитал митрополит указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В свою очередь Грызлов, выступая с благодарностью, сказал, что считает награду доверием, оказанным сотрудникам всего посольства. "Они работают не покладая рук, как сейчас принято говорить - 25/7, в пользу строительства Союзного государства. Лидерами этого строительства являются наши президенты - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко", - сказал Грызлов. "Хотелось бы отметить, что у нас было замечательное прошлое, у нас общая вера, Хотелось бы отметить, что у нас было замечательное прошлое, у нас общая вера, у нас замечательное общее будущее", - добавил дипломат.
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борис грызлов, сергий радонежский, русская православная церковь, происшествия
Религия, Борис Грызлов, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Происшествия
Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского
Посла России Грызлова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь наградила посла России в Минске Бориса Грызлова орденом преподобного Сергия Радонежского, награду ему вручил на торжественном приеме в российском посольстве в честь Дня России патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Вениамин, передает корреспондент РИА Новости.
"Во внимание к усердным трудам и вкладу в развитие церковно-государственных отношений Грызлов
Борис Вячеславович, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь удостоен ордена Русской православной церкви
преподобного Сергия Радонежского
", - зачитал митрополит указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В свою очередь Грызлов, выступая с благодарностью, сказал, что считает награду доверием, оказанным сотрудникам всего посольства.
"Они работают не покладая рук, как сейчас принято говорить - 25/7, в пользу строительства Союзного государства. Лидерами этого строительства являются наши президенты - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко", - сказал Грызлов.
"Хотелось бы отметить, что у нас было замечательное прошлое, у нас общая вера, Хотелось бы отметить, что у нас было замечательное прошлое, у нас общая вера, у нас замечательное общее будущее", - добавил дипломат.