Посол в Словакии рассказал, что объединяет россиян
Посол Братчиков: чувство ответственности за судьбу Родины объединяет россиян
Игорь Братчиков. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 июн - РИА Новости. Чувство личной ответственности за судьбу Родины и готовность твердо отстаивать ее жизненные интересы объединяет россиян, заявил посол России в Словакии Игорь Братчиков на приеме в Братиславе по случаю Дня России.
"В этот праздник мы вспоминаем неразрывную связь поколений, традиции патриотизма, сплоченности и созидания. Чувство личной ответственности за судьбу Родины, готовность твердо отстаивать ее жизненные интересы - вот, что объединяло россиян во все времена, объединяет нас и сегодня", - сказал Братчиков, текст его выступления приводит пресс-служба посольства.
Он отметил, что "недруги никогда не могли "одобрить" ни географическое положение, ни историю, ни самобытность России".
"Напомню, что из всех этих испытаний и бед Россия в конечном итоге выходила окрепшей, а покусившиеся на нее противники теряли свое былое величие. Нет сомнений, что так будет всегда", - подчеркнул посол.
По его словам, "грозная для врагов, Россия всегда отвечала добром на добро, гостеприимно распахивая свои двери друзьям, щедро делилась с ними теплом своей души, богатством культуры, знаниями и опытом, никогда не ставила во главу угла отношений меркантилизм и корысть".
"Это тоже русский характер. Так тоже было, есть и будет", - заключил посол.
В приеме, который организовало посольство России в Братиславе по случаю государственного праздника Российской Федерации, приняли участие представители политических, общественных и деловых кругов Словакии, дипломаты дружественных и нейтральных государств, активисты движений соотечественников. Поздравления от словацкой стороны передал выступивший на приеме заместитель председателя парламента Словакии Андрей Данко.