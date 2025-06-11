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Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ* - РИА Новости, 11.06.2025
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18:02 11.06.2025 (обновлено: 18:20 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/polsha-2022332447.html
Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ*
Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ* - РИА Новости, 11.06.2025
Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ*
Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун разгромил выставку в здании сейма республики, посвященную равенству, толерантности и ЛГБТ*, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:02:00+03:00
2025-06-11T18:20:00+03:00
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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун разгромил выставку в здании сейма республики, посвященную равенству, толерантности и ЛГБТ*, сообщает радиостанция RMF FM. "Сегодня после 15.00 (16.00 мск) в зале сейма раздался сильный хлопок. Через мгновение — еще один. Оказалось, что Гжегож Браун сломал плакаты выставки, посвященной равенству и ЛГБТ*. Стража сейма попыталась вмешаться, но безуспешно", - отмечает радиостанция. Радиостанция опубликовала видео инцидента, показывающее, как депутат ломает экспонаты. В первом туре состоявшихся в Польше президентских выборов кандидат от партии "Конфедерация польской короны" Браун получил 6,34% - ровно 1242917 голосов избирателей, что обеспечило ему четвертое место. Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши потушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Недавно Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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в мире, польша, россия, гжегож браун
В мире, Польша, Россия, Гжегож Браун
Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ*

RMF FM: польский депутат Браун разгромил выставку, посвященную равенству и ЛГБТ

Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун ломает экспонаты выставки в здании сейма республики. Кадр видео из соцсетей
Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун ломает экспонаты выставки в здании сейма республики. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун ломает экспонаты выставки в здании сейма республики. Кадр видео из соцсетей
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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун разгромил выставку в здании сейма республики, посвященную равенству, толерантности и ЛГБТ*, сообщает радиостанция RMF FM.
"Сегодня после 15.00 (16.00 мск) в зале сейма раздался сильный хлопок. Через мгновение — еще один. Оказалось, что Гжегож Браун сломал плакаты выставки, посвященной равенству и ЛГБТ*. Стража сейма попыталась вмешаться, но безуспешно", - отмечает радиостанция.
Радиостанция опубликовала видео инцидента, показывающее, как депутат ломает экспонаты.
В первом туре состоявшихся в Польше президентских выборов кандидат от партии "Конфедерация польской короны" Браун получил 6,34% - ровно 1242917 голосов избирателей, что обеспечило ему четвертое место.
Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши потушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Недавно Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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