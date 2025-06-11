https://ria.ru/20250611/polsha-2022332447.html

Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ*

Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ* - РИА Новости, 11.06.2025

Польский депутат разгромил выставку, посвященную ЛГБТ*

Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун разгромил выставку в здании сейма республики, посвященную равенству, толерантности и ЛГБТ*, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:02:00+03:00

2025-06-11T18:02:00+03:00

2025-06-11T18:20:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Польский депутат Европейского парламента Гжегож Браун разгромил выставку в здании сейма республики, посвященную равенству, толерантности и ЛГБТ*, сообщает радиостанция RMF FM. "Сегодня после 15.00 (16.00 мск) в зале сейма раздался сильный хлопок. Через мгновение — еще один. Оказалось, что Гжегож Браун сломал плакаты выставки, посвященной равенству и ЛГБТ*. Стража сейма попыталась вмешаться, но безуспешно", - отмечает радиостанция. Радиостанция опубликовала видео инцидента, показывающее, как депутат ломает экспонаты. В первом туре состоявшихся в Польше президентских выборов кандидат от партии "Конфедерация польской короны" Браун получил 6,34% - ровно 1242917 голосов избирателей, что обеспечило ему четвертое место. Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши потушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Недавно Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250610/polsha-2022116718.html

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в мире, польша, россия, гжегож браун