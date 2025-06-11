https://ria.ru/20250611/polsha-2022207515.html

В Польше арестовали мужчину по обвинению в разведке в пользу России

В Польше арестовали мужчину по обвинению в разведке в пользу России - РИА Новости, 11.06.2025

В Польше арестовали мужчину по обвинению в разведке в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало гражданина республики по обвинению в разведке в пользу России, сообщает радиостанция RMF24, при этом не... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:15:00+03:00

2025-06-11T12:15:00+03:00

2025-06-11T12:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши арестовало гражданина республики по обвинению в разведке в пользу России, сообщает радиостанция RMF24, при этом не приводя никаких доказательств связи мужчины с РФ. "Виктору З. 28 лет, он имеет высшее образование. Согласно выводам прокуратуры, он действовал из идеологических мотивов и пророссийских убеждений. Суд арестовал мужчину на три месяца", - сообщает радио. Прокурор предъявил ему обвинение в том, что он якобы заявлял о готовности действовать в интересах российской разведки, а также деятельности в ее интересах путем сбора и передачи информации, касающейся, в частности, функционирования объектов, имеющих ключевое значение для обороны Польши. По данным радио, это касается периода с 28 февраля 2024 года по 30 апреля 2025 года. "Он осуществлял свою деятельность в Быдгоще и за пределами Польши", - добавило RMF24. Суд арестовал мужчину на три месяца. Ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными, при этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.

https://ria.ru/20250610/polsha-2022116718.html

https://ria.ru/20250604/mid-2020880623.html

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