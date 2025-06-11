Польша продолжит эксгумацию жертв Волынской резни, заявил премьер-министр
Туск: Польша получила согласие Украины на эксгумацию жертв Волынской резни
Марш памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Польша получила от Украины согласие на продолжение эксгумационных работ и поиск жертв Волынской резни, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, выступая с речью перед голосованием о вотуме доверия правительству.
По его словам, именно правительство правящей коалиции добилось от Украины согласия на проведение первой эксгумации польских жертв националистов УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) на украинской территории. "Удалось получить новую декларацию, что мы эту работу будем продолжать", - сказал Туск.
Первая эксгумация останков жертв Волынской трагедии проводилась в период с конца апреля по начало мая. Министерство культуры и национального наследия Польши 6 мая сообщало, что на месте бывшей деревни Пужники во время эксгумации были обнаружены останки по меньшей мере 42 человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* запрещенные в РФ экстремистские организации