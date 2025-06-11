https://ria.ru/20250611/polsha-2022192219.html

Польша продолжит эксгумацию жертв Волынской резни, заявил премьер-министр

Польша продолжит эксгумацию жертв Волынской резни, заявил премьер-министр - РИА Новости, 11.06.2025

Польша продолжит эксгумацию жертв Волынской резни, заявил премьер-министр

Польша получила от Украины согласие на продолжение эксгумационных работ и поиск жертв Волынской резни, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:18:00+03:00

2025-06-11T11:18:00+03:00

2025-06-11T11:18:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Польша получила от Украины согласие на продолжение эксгумационных работ и поиск жертв Волынской резни, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в парламенте, выступая с речью перед голосованием о вотуме доверия правительству. По его словам, именно правительство правящей коалиции добилось от Украины согласия на проведение первой эксгумации польских жертв националистов УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) на украинской территории. "Удалось получить новую декларацию, что мы эту работу будем продолжать", - сказал Туск. Первая эксгумация останков жертв Волынской трагедии проводилась в период с конца апреля по начало мая. Министерство культуры и национального наследия Польши 6 мая сообщало, что на месте бывшей деревни Пужники во время эксгумации были обнаружены останки по меньшей мере 42 человек. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ria.ru/20250531/ostanki-2020181603.html

https://ria.ru/20250424/polsha-2013081153.html

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в мире, польша, украина, россия, дональд туск, украинская повстанческая армия