https://ria.ru/20250611/polet-2022336002.html

Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.06.2025

Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:11:00+03:00

2025-06-11T18:11:00+03:00

2025-06-11T18:17:00+03:00

безопасность

россия

балтийское море

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду министерство обороны РФ."Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении."Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает МО РФ.

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россия

балтийское море

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безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3