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Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.06.2025
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18:11 11.06.2025 (обновлено: 18:17 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/polet-2022336002.html
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.06.2025
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем
Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:11:00+03:00
2025-06-11T18:17:00+03:00
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду министерство обороны РФ."Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении."Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает МО РФ.
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безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3
Безопасность, Россия, Балтийское море, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем

Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами балтийского моря

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении.
"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает МО РФ.
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море
10 июня, 16:08
 
БезопасностьРоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
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