https://ria.ru/20250611/polet-2022336002.html
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.06.2025
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем
Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:11:00+03:00
2025-06-11T18:11:00+03:00
2025-06-11T18:17:00+03:00
безопасность
россия
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008977446_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_c4cc93d3de19c0b1405cf7ef3cafb3b5.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило в среду министерство обороны РФ."Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - говорится в сообщении."Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает МО РФ.
https://ria.ru/20250610/mid-2022047284.html
россия
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008977446_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_6fc55e7d3c11958612e9a233c9dfc20c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ту-22м3
Безопасность, Россия, Балтийское море, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
Дальние бомбардировщики ВКС России выполнили полет над Балтийским морем
Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами балтийского моря