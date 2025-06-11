https://ria.ru/20250611/pogoda-2022161495.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 11.06.2025

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:04:00+03:00

2025-06-11T08:04:00+03:00

2025-06-11T08:04:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона, медленно уходящего на юго-восток. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей невелика, лишь на севере Московской области местами возможны небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 - плюс 22, по области - от плюс 18 - до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество